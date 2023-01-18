東吳微生物系打造IG帳號 萌鼠納吉介紹小知識

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（中央社記者陳至中台北18日電）東吳大學微生物學系近期成立Instagram帳號「微日常」，以系上吉祥物黃金鼠納吉擔任主角，透過可愛、療癒的插畫和影片，向大眾介紹各種微生物的小知識。

東吳大學今天發出新聞稿，「微日常」已推出4個月，粉絲數約300人，團隊由微生物系學生劉冠吟、楊恩葶、黃榆姍以及系秘書宋昕如組成。他們希望透過社群網絡宣導，讓民眾瞭解微生物並非只是可怕的致病原，也是不可或缺的生活日常。

舉例來說，人們常吃的「椰果」，其實是由一種叫「木質醋酸菌」的細菌所合成的生物纖維。馬祖等地出現的「藍眼淚」也是微生物的一種，真正的身分是夜光蟲，為攝取營養鹽聚集在海岸邊，每當藍眼淚出現，以其為食物的丁香魚也會隨之而來，因此當地人又稱為「丁香水」。

為了讓「微日常」更吸睛，微生物系以養在系辦的一隻黃金鼠「納吉」當作門面，設計出插畫、逐格動畫等。當初因為學生家裡一窩黃金鼠寶寶送不出去，宋昕如便收養了一隻，取名為納吉，每天都有許多學生到系辦找納吉玩，在系內有超高人氣。

團隊用心打造「微日常」，宋昕如表示，從確定主題、寫文案、找資料撰稿、校稿、繪圖、影片拍攝剪輯、動畫繪製與錄音等等，即便分工、默契都已上軌道，還是常常熬夜趕工到凌晨2時。

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創造插畫版「納吉」的是微生物系大四學生劉冠吟，她還扛起配音的重任，納吉和牠的3名小夥伴都是由劉冠吟一人分飾4角。劉冠吟表示，逐格動畫最困難的地方是動作的流暢度，納吉吃飯的短短幾秒，就必須畫3、4個版本測試，30秒影片的影格就逼近百張。

「微日常」受到系上學生踴躍支持，楊恩葶說，能將興趣結合所學「很酷」，也希望藉此讓更多人知道東吳大學微生物學系。（編輯：管中維）1120118