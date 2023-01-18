屏東燈節虎年經典帆布循環再利用 獨家預購

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）還記得2022年屏東燈節栩栩如生、可愛又浪漫的老虎海報嗎？活動結束後的巨大帆布，屏東縣政府循環再利用，改造成大小不同功能的獨一無二包款及戶外野餐墊，20日起開放認購。

去年屏東燈節海報將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，主視覺意象大受歡迎，屏東縣政府循環再利用，這塊帆布改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊，1月20日起開放認購，所得將扣除製作成本後，全數捐給屏東流浪動物相關單位，讓創意和愛繼續傳下去。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天表示，希望藉由這些包款認購，造福更多需要愛的動物們。帆布數量有限，每個包款使用的視覺圖像都不相同，加上設計師手工打造，每一個產品絕對都是獨一無二。這些公益包款採線上方式預購，預計在屏東勝利星村與台南藍曬圖文創園區赫茲博物館實體販售。

屏東燈節不僅地景燈飾令人驚艷，就連主視覺都別出心裁，2022年屏東燈節主視覺委託目目文創工作室設計燈節形象海報，以復古、浮世繪筆觸繪製，將萬年溪、縣民公園到勝利星村等三大主題燈區串聯起來，呈現地景、歷史與文化之美，其中還隱藏了一隻大老虎，動態畫面裡老虎還會一閃一閃眨眼睛，主視覺曝光後，大受民眾喜愛，在活動期間創下超高詢問度。

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但在活動結束後大型帆布的去留成為問題，如何讓資源永續、減少環境負擔，一直是縣府努力目標。因此授權由目目文創工作室主導規劃設計，串連台南「廿九樓工作室」、「Zero Gram」設計師群，使用循環材料(紙纖維)設計，把2022年屏東燈節活動所使用後巨大帆布，改造成大小不同功能性的包款及戶外野餐墊。

傳播處鼓勵將活動後廢棄物重複利用，轉變為一種善心循環，透過支持業者創意提案，達到三方共好機制，期盼未來可持續以循環概念執行每一項任務。線上購買可到目目文創網站https://reurl.cc/85gKpM，或搜尋FB「目目文創粉絲專頁」有最新預購資訊。（編輯：孫承武）1120118