康濟吊橋整修亮化水岸光影 春遊南庄愈夜愈美麗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

交通部觀光局參山國家風景區管理處歷經3個多月整修，完成南庄鄉康濟吊橋周邊環境整修，「光之森木」老樹投影、入口意象營造以及橋墩彩繪，目前已完工啟用，增添浪漫氛圍，讓康濟吊橋成為南庄的夜間新亮點。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）交通部觀光局參山國家風景區管理處歷經3個多月整修，完成苗栗南庄康濟吊橋周邊環境整修，「光之森木」老樹投影、入口意象營造以及橋墩彩繪，目前已完工啟用，為在地觀光營造夜間亮點。

參山國家風景區管理處長曹忠猷今天透過新聞稿表示，康濟吊橋是遊客造訪南庄的熱門打卡景點，為強化橋體與夜間照明，編列新台幣600餘萬元，進行吊橋及周邊環境美化、服務設施提升及整體夜間環境營造工程，於去年底全面完工，目前已正式對外開放。

相關設施除了4座橋墩彩繪以及茶席區域由沙清華老師繪製「中港溪風光」壁畫外，還有「情人燈橋」，在橋面兩側增設嵌燈營造夜間照明氛圍與安全性；「銀河公園」在南江水岸運用動線兩側及節點，增設情境照明強化夜間景緻；「星光程院」吧檯區則可遠眺康濟吊橋及南庄十三間老街燈火通明景色等，讓康濟吊橋成為南庄夜間新亮點。

「康濟吊橋」位於苗栗縣南庄鄉，2009年興建，參山處於2019年編列1600萬元修復吊橋，並在2020年重新啟用；橋體總長154公尺、寬1.5公尺，為連結南庄十三間老街與南江老街路徑之一，民眾漫步橋上可眺望南庄山城風貌與中港溪上游景色。

參山處表示，康濟吊橋周邊景點，包括南庄老街、洗衫坑、桂花巷石階、十三間老街、東村宿舍歷史建築、竹雞公園、鳥窩窩公共會所、串門子廣場等，藉由此次環境營造、亮化工程，串聯中港溪兩岸並增設光環境等設施，提供居民、遊客夜晚也能安心趣遊南庄，歡迎遊客在春節假期親子同行漫遊南庄慢城。（編輯：陳仁華）1120119