春節連假前 蔬菜批發量增價微漲、零售價沒變

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）明天起春節連假登場，台北果菜批發市場今天交易量達2138公噸，遠高於平日的1200到1300公噸，整體蔬菜交易均價穩定在每公斤新台幣38元，比昨天漲幅4%；菜市場高麗菜每顆83元。

因應20日起春節連假，往年假期前2、3天為採買高峰，菜價可能上揚。行政院農業委員會農糧署規劃在倒數3天大幅調高供應量，台北果菜批發市場17日起連續3天交易量增至2000公噸以上，今天達2138公噸，藉此穩定菜價。

台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤38元，對比昨天的36.5元，貴1.5元、漲幅4%。

走訪傳統市場，高麗菜每台斤33元、一顆約2.5台斤，零售價約83元，其他葉菜類也多有2、3把50元特價，與近日價位相似，沒再上漲；買菜人潮則明顯比昨天多。

今天仍在上班而無法買菜的民眾也不用擔心，農糧署說，台北果菜批發市場春節休息22日起到26日，20、21日仍有交易，傳統市場攤商仍有蔬菜可批貨上架銷售。（編輯：張芷瑄）1120119