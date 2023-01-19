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立院三讀112年度中央政府總預算 刪減300億元
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中毒黑面琵鷺救治休養12天 野放回歸學甲濕地

2023/1/19 13:57（1/19 15:06 更新）
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一隻感染肉毒桿菌的黑面琵鷺，7日在台南學甲濕地生態園區被發現，隨即送到動物醫院救治，施打抗血清藥劑，休養12天才恢復健康。19日野放回歸。（台南市生態保育學會提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月19日
一隻感染肉毒桿菌的黑面琵鷺，7日在台南學甲濕地生態園區被發現，隨即送到動物醫院救治，施打抗血清藥劑，休養12天才恢復健康。19日野放回歸。（台南市生態保育學會提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）1隻感染肉毒桿菌的黑面琵鷺，7日在台南學甲濕地生態園區被發現，經過救治後恢復健康，今天野放展翅回歸濕地。

這隻黑面琵鷺7日在台南學甲濕地生態園區被發現時，已感染肉毒桿菌，剛好被正在進行全球黑面琵鷺調查的台南市生態保育學會2名志工看到，隨即送到動物醫院救治，施打抗血清藥劑，休養12天才恢復健康。

保育人員今天將黑面琵鷺帶到學甲濕地野放，且繫上台灣代碼編號N49腳環，以利後續追蹤。

保育人員表示，若是發現黑面琵鷺活動力降低，無法飛翔，甚至蹲坐地面，嘴巴微張，軟頸或翅膀下垂等，應立刻通知台南市政府農業局等相關單位，或下灘搶救及送往動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，以提高黑面琵鷺存活率。（編輯：謝雅竹）1120119

#台南學甲濕地生態園區
#台南市生態保育學會
#台南市政府農業局
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