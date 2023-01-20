蔡總統視察春節交通疏運 未回應內閣改組議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記汪淑芬台北20日電）今天是小年夜，總統蔡英文上午到台北車站視察春節疏運，並慰勉工作人員及發放加菜金。對於內閣改組相關問題，蔡總統並未回應。

蔡總統在台北車站特定區聯合防災中心，聽取台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司及高速公路局春節疏運簡報，並慰勉工作人員及發放加菜金。

蔡總統說，每年春節年假民眾最關心的除了天氣就是交通，也是台鐵、高鐵及高公局最忙的時候，今年年假長達10天，也是歷來最長，挑戰很大。

蔡總統說，台鐵、高鐵都加開列車，也做好運具準備，高公局實施高乘載及調整收費，減少高速公路塞車，台鐵、高鐵及高公局也都落實防疫，感謝人員付出。

蔡總統也指示，今年年假長，各單位應視需求滾動調整運能，增加服務、保障民眾安全，讓民眾安心返鄉及出遊。

台鐵局長杜微說，台鐵春節疏運期有13天，共加開499班次列車，昨天春節前最後上班日到明天除夕，是返鄉疏運高峰，22日大年初一到27日大年初六是出遊高峰，預估疏運期平均每天旅客量約63萬人次，最高峰是24日大年初三可達74萬人次。

台灣高鐵董事長江耀宗說，今年春節是高鐵通車以來最長的疏運期，共加開454班次列車，比平日增加約20%運能，大年初三及初四是疏運高峰期，高鐵在春節前已完成所有機電設施的特別檢查。

高公局長趙興華說，今年年假較長，前3天國道交通較分散，大年初一至初三是南下交通高峰，初四、初五是北上高峰，所有國道服務區清消比照疫情3級警戒期間標準。（編輯：謝雅竹）1120120