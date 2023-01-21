早安世界》除夕全台回暖中南部高溫上看25度 國道5路段易壅塞

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中央氣象局說，21日北部及東北部氣溫回升，最高溫約攝氏20度到22度，中南部則有機會達25度。圖為小朋友中午在花博公園騎腳踏車。（中央社檔案照片）

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除夕全台回暖中南部高溫上看25度 國道5路段易壅塞

中央氣象局表示，21日除夕東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，最高溫約攝氏20度到22度，中南部高溫有機會達25度；另外，宜蘭上午有局部大雨發生機率。至於國道交通量，高速公路局預估國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等5個路段易壅塞，建議南向用路人儘量在下午時段出發，以節省行車時間。（看完整報導）

總統春節談話 承諾繼續拚經濟復甦守護主權與和平

總統蔡英文20日透過影片發表春節談話，感謝堅守崗位的軍警消防及醫護等人員，並說2023依然是充滿挑戰的一年，執政團隊會全力以赴，積極因應疫情、全球性通膨及供應鏈重組的挑戰。總統並說，在新的一年，政府會持續拚經濟、拚復甦、守主權、護和平，請大家一起繼續努力，打造更好的台灣。（看完整報導）

假訊息認知作戰氾濫 杜奕瑾：民眾將可利用AI工具判讀

網路資訊傳播快速，社群平台消息和新聞報導真實性更難查證。台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾表示，網路上有很多假訊息與認知作戰行為，等到事實查核完成已經太晚，防制假訊息的關鍵在於培養民眾的數位素養，透過人工智慧技術找出操作本質，輔助還原訊息原貌。未來民眾可以透過一些分析工具觀察操作歷程，決定是否相信收到的訊息。（看完整報導）

美國之音：美就俄烏戰爭對中國劃紅線 北京關切眾院議長可能訪台

美國之音報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月初訪問北京前，國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）1月17日與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超對話。美方在會談中警告中國不要在莫斯科當局對烏克蘭發動的戰爭中，向俄羅斯提供實質及安全援助，中方則對美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫可能訪台一事表達關切，麥卡錫去年表示，一旦成為眾院議長，就會訪問台灣，而此舉勢必會激怒中國。（看完整報導）

日經亞洲：美動用多州國民兵 擴大訓練台灣軍隊

美國之前曾用國民兵為烏克蘭軍隊做演訓，對烏軍抵抗俄軍侵略多有助益。日經亞洲報導，美國去年春天前也開始動用州級的國民兵（The National Guard）訓練台灣部隊。報導說，華府有意擴大培訓台灣軍隊的規模，強化對中國的嚇阻並深化與台灣的軍事合作。（看完整報導）

韓國室內口罩令1/30大致解除 中國開放出國團體旅遊排除日韓

韓國總理韓德洙1月20日表示，30日起將解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴口罩。韓德洙進一步說：「儘管中國病例攀升令人憂心，韓國的每日新增確診病例數持續下滑，這裡的情況獲得控制，沒有重大問題。」同日，中國文化和旅遊部發布，2月6日起，試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出國團體旅遊和「機票+酒店」業務。由於中國抵制日韓，試點國家中沒有日本和韓國。（看完整報導）

世衛：中國低報疫情 單週住院人數仍大增70%創下高峰

根據世界衛生組織發布的每週報告，截至15日的一個星期，中國通報感染COVID-19的住院患者大增70%，達6萬3307人，創下疫情爆發以來的最高峰。不過，世衛和其他組織表示，中國一直低報疫情，他們也一再要求中國提供包括死亡與超額死亡人數、基因定序等更詳細的數據。（看完整報導）

安坑輕軌設計融合自然生態 車廂站體設計有亮點

安坑輕軌9站串連新北市新店區安坑地區，透過台北捷運環狀線十四張站轉乘到大坪林站再進台北市，預估通勤時間最多省20分鐘，每日運量預計達5.3萬人次。新北市政府捷運工程局介紹，安坑輕軌列車外型塗裝理念為山城風華再現，發想自安坑地區坐擁蒼鬱山林、先民依山建城。此外，車站與公共藝術設計也結合樹林、蝴蝶等當地自然環境生態，各站點採不同設計構想，有「山村雅舍」、「四季光廊」與「采風茶亭」等，充滿特色。（看完整報導）

美科技業掀裁員潮 Google母公司全球減1.2萬人

經濟逆轉持續傷及美國一些科技巨頭，繼微軟公司日前表示將裁員1萬人之後，Google母公司Alphabet Inc. 20日也宣布將裁員約1萬2000人，占總員工人數的6%。Alphabet這波全球性裁員涉及公司各個部門，包括招聘和一些企業職能單位，其中美國員工將立即受到影響。（看完整報導）

C羅加入沙國聯賽後與梅西友誼賽對決 明星隊4：5不敵PSG

C羅19日轉戰沙烏地阿拉伯聯賽後首度出場，與梅西所屬的巴黎聖傑曼（PSG）在表演賽交手，兩人再現經典對決。PSG陣中的三叉戟梅西、姆巴佩和內馬爾均先發出賽，梅西和姆巴佩都有進球，內馬爾雖有一次罰12碼機會，但未破網。C羅雖獨進兩球，但他參加的沙烏地明星隊以4比5不敵梅西領軍的PSG。（看完整報導）