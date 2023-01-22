羅馬中文學校師生揮毫慶新年 濃濃台灣味

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（中央社記者陳攸瑋羅馬21日專電）羅馬中文學校復校一週年，學校利用農曆新年期間舉辦新春招生，駐義大利代表蔡允中與老師陪小朋友練習用毛筆字書寫「春」、「福」、「兔」、「滿」等正體字春聯，羅馬飄濃濃台灣味。

農曆新年，羅馬中文學校師生寫書法慶新年。老師曾美禎及湯美快陪伴小朋友練習用毛筆字書寫春聯，接著由師生及家長一同回顧羅馬中文學校復校一週年的活動成果集錦，包括舉辦畫畫班、動物園戶外教學寫生、中文藝術導覽、跨文化溝通等。

蔡允中向僑校師生家長祝賀農曆新年，全程陪伴小朋友練習毛筆書寫。他表示，在海外經營僑校十分不易，感謝所有老師辛苦無私地奉獻，代表處將盡量提供學校協助，補充資源用於場地與設備；也鼓勵僑校持續發展，設計更多元的活動及策劃，活絡教學能量。未來代表處會優先與僑校合作，創造更多機會與舞台。

曾美禎說明羅馬僑校未來展望，盼與師大等學術機構合作舉辦營隊等，設計更豐富的教學活動。

活動中以討喜卡通動物影片向小朋友介紹年獸的故事，接著由小朋友活潑唱跳新年歌曲「恭喜恭喜」。室外雖然寒冬冷冽，但是教室內的熱鬧活潑掀開了年節的歡樂與祝福。

活動中老師介紹壓歲錢的傳統意涵及習俗時，蔡允中應景發給小朋友兔年紅包，小朋友收到時都很開心，並一一用中文說出兔年新春的祝福吉祥話。整場活動歷時2小時。（編輯：馮昭）1120122