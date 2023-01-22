SOGO推逾萬個福袋試手氣 全聯百萬旅遊基金得主出爐

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（中央社記者曾智怡台北22日電）初一搶福袋試手氣，遠東SOGO百貨今年推出破萬個福袋，頭香葉先生昨晚8時30分就開始排隊，這已是他連續17年成功搶到頭香；全聯線上福箱首獎下午4時開出，由松山吉祥門市屈小姐獲得新台幣100萬環遊世界基金。

今天是大年初一，百貨量販超市新春福袋花招百出，SOGO在每個樓層都推出不同款福袋供消費者選購，SOGO指出，樓層福袋券以8樓的3C家電福袋券最為搶手，開店3分鐘限量50份的福袋券立刻售完。

頭香葉先生正是為了搶購3C家電福袋而來，頭獎是一台iPhone14，他表示，昨天晚間8時30分就來排隊，自從17年前搶過一次頭香後，就年年報到，「就是想在新年討個好彩頭」。

SOGO今年推出破萬個福袋，還有機會抽全館大獎，陳小姐出動家族5人合買23個福袋，其中一個僅花800元購買的餐廳福袋券，就將限定大獎、價值4萬6千元的「星宇航空東京雙人來回機票」帶回家。

另外，全聯福利中心線上線下推出超過17萬個福袋，實體門市有機會抽中「Porsche Taycan」（市價381萬）、「TESLA MODEL Y Long Range」、（市價約230萬）「Mercedes-Benz EQA 250」（市價215萬）等3台新車，總價值挑戰歷年最高額，近826萬。

全聯指出，不少民眾今天一早就到全台各門市排隊，單店最快10分鐘賣光。在大安延吉門市排隊的第1位民眾江先生表示，家住三重、老家在高雄，除夕夜一吃完年夜飯，約晚間10時就帶著狗狗來排隊，最想抽到頭獎Porsche Taycan；江先生連續3年都到全聯排福袋，都是排第一位。

至於線上「小時達兔年線上福箱」，今天總共賣出1萬1476組，幸運獎號於下午4時直播揭曉，頭獎「雙人環遊世界旅遊基金（等值100萬現金）」得獎號碼為「09379」，由松山吉祥門市屈小姐獲得；現場的加碼CALL OUT獎為現金獎9999元，但消費者皆未接聽電話，因此從缺。（編輯：翟思嘉）1120122