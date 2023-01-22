早安世界》初一回溫南部上看29度 廟宇熱點周邊等路段上午易有車潮

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初一回溫南部上看29度 廟宇熱點周邊等路段上午易有車潮

中央氣象局表示，22日各地白天氣溫漸回升，高溫約攝氏23到26度，南部內陸地區有機會達28、29度，同時水氣減少，僅東半部有零星降雨。至於交通路況，公路總局表示，部分銜接國道、廟宇參拜熱點周邊路段預估上午8時起陸續出現車潮，其中台2線關渡路段及福隆至大里路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預估全天都有走春車潮，一般用路人最好避開尖峰時段。另外，航港局指出，因海象不佳，24日、25日台東（富岡）至綠島、蘭嶼全數停航，請業者提前在22日、23日疏運返鄉旅客。（看完整報導）

中國年改稱農曆年 韓教授推英文正名運動遭洗版

韓國誠信女子大學教授徐敬德19日發文指出，世界各地多將農曆年（陰曆年）稱為中國年（Chinese New Year），但農曆年不只是中國特有的文化，也是韓國、越南、菲律賓等亞洲國家的傳統節日，因此他呼籲以Lunar New Year（農曆或陰曆新年）作為英文正式名稱。事隔兩天，徐敬德貼出多張留言截圖說，他在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版，內容包括指控「韓國剽竊中國年節」、「年節是中國人發明的」及各種辱罵。（看完整報導）

俄傭兵組織瓦格納參與侵烏克蘭 美列為跨國犯罪組織

白宮官員21日說，瓦格納集團（Wagner Group）持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，美國已將它列為「跨國犯罪組織」。英國廣播公司（BBC）報導，瓦格納集團是由俄羅斯總統蒲亭的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控，由於俄羅斯已難以找到正規軍，瓦格納集團開始大量招募戰士，目前約占俄軍在烏作戰兵力的10％，其中有數千人是俄國監獄的受刑人。此外，俄羅斯運用這些傭兵在全世界從事軍事行動。（看完整報導）

希金斯可望成紐西蘭新總理 形象幹練曾領導防疫

紐西蘭的執政黨工黨（Labour Party）21日指出，曾任COVID-19防疫部長、現任教育和警察部長的希金斯（Chris Hipkins）將接替阿爾登（Jacinda Ardern）成為新任總理。根據工黨聲明，44歲的希金斯在其他國會議員唯一提名下，將成為紐西蘭第41任總理，但須經過22日黨團會議的正式認可。希金斯因領導全國對抗COVID-19疫情、實施邊境封鎖措施而家喻戶曉，被視為「強悍幹練」的政治人物。（看完整報導）

基隆城際轉運站最快5月啟用 縫合被鐵路切割市區

基隆城際轉運站自開工以來，面臨COVID-19疫情、缺工、多雨和原物料上漲挑戰，基隆市政府和工程團隊克服困難，最快5月完工啟用，轉運站建築麻花狀的大頂棚極具特色。基隆市政府觀光及城市行銷處官員說，轉運站縫合被鐵路切割的市區，是基隆再生交通轉運樞紐，也將成為基隆港國門意象新地標。（看完整報導）

自行車可騎上人行道？左轉車與右轉車誰優先？北市警解析交通冷知識

台灣地小人稠，交通規則繁多，有些交通冷知識鮮為人知，台北市警察局交通警察大隊舉例指出，自行車屬慢車、不得行駛人行道，但設有行人及自行車專用標誌的路段除外，違者將開罰。此外，針對「同一個路口轉彎，左轉車跟右轉車誰有優先權」，交通大隊官員表示，依道路交通安全規則第102條規定，汽車行駛至路口，未劃分幹支道、車道數相同且同為直行車或轉彎車時，左方車應暫停讓右方車先行。（看完整報導）

北巿估人口3月達250萬 蔣萬安：依法設第3副巿長

台北巿長蔣萬安21日表示，依民政局推估，今年3月台北市人口數將達250萬人，若達法律規定將設第3名副巿長。蔣萬安說，將透過政策提高人口數，使生育率提高及吸引留住人才，提升整體城巿競爭力。（看完整報導）

彩券集資下注中獎若缺出資證明 可能被課贈與稅

隨著春節假期開跑，親友合資下注買彩券正夯，國稅局提醒，按出資比例分配高額中獎獎金，集資證明務必妥善保存，以免中獎後分配獎金被認定屬贈與行為遭到課徵贈與稅，且民眾集資造冊愈詳細，審核時愈「站得住腳」。（看完整報導）

冰島帶頭實驗週休3日 歐洲國家掀工時革命風潮

週休2日制度至今超過100年，而全球COVID-19疫情大幅改變工作模式和心態，不少歐洲國家近年積極推動每週多休1日。比利時和西班牙政府今年都推出週休3日政策，甚至發給中小企業補助，條件是企業要開發出能增加生產力的方法，而不能只是增加人手，已實驗多年的冰島更擴大到適用9成工作者。一個民間倡議組織2022年在英國發動70家企業、3300人參與的週休3日半年實驗，結果有86%參與企業表示可能在實驗結束後持續每週工作4天。這個倡議組織陸續在全球多國推動這項實驗，目標是薪資與產值不變，工時減至原來的80%。（看完整報導）

中國各省2022年GDP出爐 上海吉林負成長

中國的經濟表現受去年疫情封控嚴重衝擊，即使是GDP最高的廣東，前年的成長率仍有8%，相形之下，去年更顯艱難，廣東GDP成長率為1.9%，上海和吉林則出現負成長。中國國家統計局17日公布數據顯示，初步核算，2022年GDP為121兆207億元，按不變價格計算，比上年增長3%。（看完整報導）