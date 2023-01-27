屏東土雞場確診H5N1禽流感 完成清消

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屏東縣政府27日表示，鹽埔鄉一處土雞場確診感染H5N1亞型高病原禽流感，已撲殺1萬9677隻黑羽土雞，動防所人員也完成土雞場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣鹽埔鄉1處土雞場主動通報場內雞隻有異常死亡情形，確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，已撲殺逾萬隻黑羽土雞，今天完成場區清消。縣府呼籲禽場落實管控措施。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，鹽埔鄉1處土雞場確診感染H5N1亞型高病原禽流感，撲殺1萬9677隻黑羽土雞，動物防疫所人員在今天完成土雞場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業。

動物防疫所長李永文表示，這是屏東首起H5N1案例，啟動該場區半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場區家禽健康及無病毒活動，並嚴密監控禽流感疫情發展。

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動防所指出，近期早晚溫度差異大，易造成家禽高度緊迫，增加家禽致病風險，禽場業者應留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並落實門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛、運輸載具及器具進出消毒等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動防所呼籲，配合動物防疫機關監測採樣，每日自主觀察場內家禽健康提高警覺，如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等情形，須立即通報防疫機關即時處理，以阻斷病毒傳播。（編輯：李亨山）1120127