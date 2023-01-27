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寒流南下降溫 台7甲線思源埡口段降雪

2023/1/27 22:41（1/27 22:46 更新）
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台7甲線位於台中市與宜蘭縣交界的思源埡口路段，27日晚間降下瑞雪，遊客經過還下車拍照。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月27日
台7甲線位於台中市與宜蘭縣交界的思源埡口路段，27日晚間降下瑞雪，遊客經過還下車拍照。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）受寒流南下影響，中央氣象局表示，今晚到明天大年初七都非常寒冷。台7甲線位於台中市與宜蘭縣交界的思源埡口路段，今晚還降下瑞雪，遊客經過紛下車拍照，見到雪都相當開心。

氣象局今天晚間發布新聞稿表示，今晚到明天大年初七都非常寒冷，各地容易出現局部10度以下低溫，北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪機會，山區道路慎防積冰現象。

今天晚間約6時，位於台中市和平區的武陵農場附近，台7甲線45公里處，台中市與宜蘭縣交界的思源埡口路段氣溫達到零下3.5度，因水氣充足開始降雪，不少民眾經過見到下雪都相當開心。

武陵農場透過文字稿呼籲，民眾前往武陵農場應注意禦寒保暖，開車並注意地面因濕滑冰冷、摩擦力較差，應小心慢行注意安全。（編輯：林治平）1120127

台7甲線位於台中市與宜蘭縣交界的思源埡口路段，27日晚間約6時，因水氣充足開始降雪。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月27日
台7甲線位於台中市與宜蘭縣交界的思源埡口路段，27日晚間約6時，因水氣充足開始降雪。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月27日
#武陵農場
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