早安世界》國安團隊小幅改組 林佳龍任總統府秘書長蔡明彥取代陳明通
國安團隊小幅改組 林佳龍任總統府秘書長蔡明彥取代陳明通
黨政人士表示，總統蔡英文26日上午在總統官邸約詢後，前交通部長林佳龍同意接任總統府秘書長。原總統府秘書長李大維回任海基會董事長，國安局長陳明通去職，由外交部次長蔡明彥接任。國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三可望留任，國安團隊人事布局具雛形，基本就定位。（看完整報導）
避國道壅塞 高公局建議南向下午、北向上午出發
交通部高公局表示，預計27日國1、國3、國5南、北向都會出現重點壅塞路段，建議南向用路人儘量於下午出發、北向於上午時段出發。高公局預判，重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統等路段。（看完整報導）
林書豪加盟PLG高雄鋼鐵人 預計2月抵台
PLG高雄17直播鋼鐵人26日宣布，曾在NBA掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪確定加盟。球團總經理高景炎表示，目前林書豪抵台時間還不確定，不過預計會在2月。目前人在美國的林書豪在社群媒體上曬出身穿7號球衣的合成照，並寫下：「高雄我來了。」不少球迷紛紛留言力挺。林書豪之前效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅隊，但在去年底宣布退出。（看完整報導）
斐濟新總理拒中國培訓軍警 北京在南太遇絆腳石
斐濟新總理拉布卡上台，著手加強與澳洲的軍事和外交關係，示意將推翻與北京達成的協議，拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊，顯示中國在南太平洋遇到一個重大的絆腳石。拉布卡對前任執政的16年中，中國在斐濟的影響力急劇增加感到震驚。他承諾政府不會接受索羅門群島式的協議，允許中國培訓斐濟的警察或軍隊，「我們希望保持和鞏固我們的主權戰略資產」。（看完整報導）
加拿大央行升息1碼 通膨見緩升息循環可望暫停
加拿大央行25日宣布將基準利率上調一碼（25個基點），利率從4.25%上調至4.5%。央行透露，如果沒有意外，這一波升息趨勢將暫停。加拿大中央銀行不到一年來已第8度升息，如今即將劃下暫時休止符。路透社報導，這是全球第一個發出暫停利率上調信號的央行。（看完整報導）
通膨讓英國人難度日 受薪階級也上食物銀行求助
英國通膨嚴重不僅導致低收家戶受苦，連受薪階級都吃不消。當地的食物銀行表示，目前除了業務比過去更為繁重，甚至看到越來越多全職工作的人前來求助。英國的消費者物價年增率去年10月飆升至11.1%，隨能源與食物價格帶動通膨，低收入戶受到不成比例的衝擊，雖然12月消費者物價年增率稍緩，但仍將近10%。（看完整報導）
烏克蘭「黑海明珠」敖德薩 列入UNESCO世界遺產
聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）25日不理會俄羅斯反對，將有「黑海明珠」之稱的烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）老城區列入世界遺產名錄。烏克蘭總統澤倫斯基對這個決定表示歡迎。UNESCO表示，該組織已經幫助修復敖德薩美術博物館和敖德薩現代藝術博物館自戰爭開始以來所遭受的損害。（看完整報導）
美國槍枝暴力嚴重 2022年未成年傷亡逾6000人
美國槍枝氾濫嚴重威脅民眾生命、財產安全，歷年來許多美國總統誓言提高民眾取得槍枝的難度，但美國依然頻傳重大槍擊案。統計數據顯示，美國2022年有超過4萬人死於槍枝暴力，大規模槍擊案件超過630起。17歲及以下的未成年與兒童因為槍枝暴力受傷或死亡超過6000人，是2014年開始追蹤以來的最高數字。（看完整報導）
香港藝術家流亡台灣 以畫作換家常菜交流溫暖過節
香港藝術家vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院，本來是香港中學視覺藝術及通識科教師，2019年香港爆發「反送中」運動，2020年港區國安法生效，他的政治漫畫因涉及反政府題材，被香港教育局裁定「專業失德」，被迫辭去教師工作，於2022年流亡台灣。日前vawongsir發起以畫作換家常菜計畫，走進台灣家庭，在餐桌交流港台文化。（看完整報導）
金門慈湖濕地昔日受軍事管制 無人為干擾成水鳥天堂
位於金門縣金寧鄉的慈湖是國家重要濕地，鸕鶿和歐亞水獺可說是最大賣點，每年11月到隔年4月鸕鶿造訪金門時，慈湖便是其最大夜棲地。金城鎮浯江溪口濕地也因為戰爭，人們無法親近水域，在沒有人為干擾下， 一直是水鳥與鱟的樂土。鱟在台灣已極為罕見，歷經4億地球環境劇變，仍能存活至今，有「灘地活化石」之稱， 與鸕鶿、歐亞水獺並列金門生態旅遊「鐵三角」。（看完整報導）
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