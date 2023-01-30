日月潭蓄水率跌破9成露出6蛙 台電：增下游灌溉供水

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）日月潭水庫蓄水率1月1日93.8%，今天89.5%，整體呈下降趨勢，水位貼近「九蛙疊像」第7隻、水面已露出6隻；管轄機關台電公司表示，配合灌溉增加下游供水，目前少雨季節，請節約用水。

根據經濟部水利署中區水資源局統計資料，日月潭水庫去年12月1日蓄水率98.2%、水位高度748.20公尺，去年12月31日蓄水率96.4%、水位747.91公尺，今年1月15日蓄水率92.3%、水位747.25公尺，今天蓄水率89.5%、水位746.80公尺，數據顯示整體蓄水率呈下降趨勢。

日月潭為水力發電水庫，由台灣電力公司大觀發電廠管理，水源從上游霧社水庫到武界壩、日月潭，再到下池的明湖水庫、明潭水庫，由於水力抽蓄發電關係，日月潭水位一天可有1、2公尺落差；另外，「九蛙疊像」是日月潭知名景點，遊客也常視為潭區水情指標。

根據中區水資源局製作並放在九蛙疊像旁的解說牌內容，當水位高度為745.9公尺、蓄水率84%，最底下的第9蛙就露出水面，今天上午7時蓄水率89.56%，水位貼近第7蛙，現場實際觀察九蛙疊像，水面上明顯露出6蛙，賞蛙平台下方潭岸也顯露黃土，令遊客好奇水情。

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交通部中央氣象局日月潭氣象站主任張永政今天接受中央社記者訪問表示，每年10月至隔年1月、2月是中部地區較乾旱少雨時期，請民眾節約用水；主管日月潭觀光遊憩的交通部觀光局日月潭國家風景區管理處表示，目前日月潭蓄水率與水位高度，不影響船隻航行。

根據水利署統計，今年1月1日至29日，日月潭水庫集水區少有降雨量，進水量也小於出水量，以29日為例，進水量83.38萬立方公尺、出水量113.01萬立方公尺，蓄水「入不敷出」，大觀發電廠表示，配合農業灌溉增加下游供水，日月潭水情整體而言仍屬正常。（編輯：陳仁華）1120130