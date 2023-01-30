春節國道交通量較111年增11% 壅塞狀況略增1.5%

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（中央社記者余曉涵台北30日電）高公局今天表示，今年春節連假的初一至初五國道全線雙向每天平均交通量為127.6百萬車公里，較去年同期平均115百萬車公里大增11%，壅塞狀況略增1.5%，顯示疏導措施發揮效果。

交通部高速公路局今天發布新聞稿指出，根據統計今年春節連續假期的初一至初五（1月22日至26日）國道全線雙向每日平均交通量為127.6百萬車公里（mvk），為平日的1.45倍，較民國111年同期平均（115百萬車公里）大幅增加11%。

高公局表示，初一至初五每日平均肇事件數為197件，較去年同期平均（144件）增加37%，整體春節國道疏運情形在交通量增加11%及肇事件數增加37%下，國道壅塞狀況僅較去年同期略增1.5%，整體疏導措施仍發揮一定成效。

高公局表示，春節假期尖峰日初一至初五每天雙向交通量介於119.8到130.8mvk，其中南向交通量以初二達67.7mvk為最高，北向以初五達70.1mvk為最高，雙向以初二達130.8mvk為最高，約為平日1.5倍。

初一至初五每日壅塞比例方面，高公局指出，介於2.4%到5.3%，平均為3.8%，去年同期平均為2.3%，研判增加主因是受到今年初一至初五交通量增加11%，以及肇事件數增加37%影響。

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高公局指出，國5交通部分，初一至初五通過國5雪隧每天平均交通量為8萬車次，較去年同期平均7.5萬車次增加7%，為平日1.4倍；國5南向在實施石碇、坪林南入匝道時段性封閉下，整體路況大致正常，初一因受事故影響，南向壅塞率達21%，初二、初三則在整體管控下，壅塞率控制在7%以下，與去年同期相近。

北向受限國5雙車道及雪隧可通過容量限制，高公局表示，規劃高乘載、主線及匝道儀控管制及多項公共運輸優先通行措施，尖峰日（初三至初五）北向平均壅塞率為28%，主要是初五交通量大及事故影響所致。（編輯：張雅淨）1120130