加強2050淨零 溫室氣體減量抵換源增農業機具

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（中央社記者張雄風台北31日電）環保署今天表示，為邁向2050淨零、加速溫室氣體減量力道，新增從農業部門可獲得抵換量來源，包含汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率省電增氧設備等。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，19日已修正發布「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，新增從農業部門及運輸部門取得溫室氣體抵換量來源。

根據條文，新增抵換來源項目包括農業部門燃煤或燃油設備改用生物質為燃料、汰換漁船舊集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備、汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率省電增氧設備等。

運輸部門部分，則是新增年初所宣布的汰換老舊汽車為電動車或油電混合動力車。

環保署環境衛生及毒物管理處副處長黃偉鳴告訴中央社記者，目前相關的廢農、漁機具汰換，農委會已有系統處理；農機排碳量計算，是依使用5年的燃油農機汰換掉並新購電動型農機所得的減量，算是「保守估計」；至於預期整體能達成的減碳效益，則需要再經農委會估算。

環保署目前已有「廢車回收一站通」網站，建立淘汰老舊汽、機車換購電動車的減碳效益媒合平台，黃偉鳴表示，目前暫時沒有計畫納入淘汰農、漁機具的項目。

黃偉鳴強調，為達2050淨零的目標，因此盤點後發現在農業舊機具部分也是可以加強減碳的項目，因此希望增加抵換量來源，加速溫室氣體減量力道。（編輯：管中維）1120131