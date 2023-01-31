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網購植物產品回台 恐涉檢疫規定查獲最高罰15萬元

2023/1/31 20:02
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（中央社記者蘇思云台北31日電）跨境網購風行，不少民眾透過電商平台購買家居擺設、植栽等植物類商品，並以海運快遞方式進口。基隆關表示，這類貨物涉及檢疫等輸入規定，違反者最高可開罰新台幣15萬元，呼籲民眾多加留意。

財政部關務署基隆關發布新聞稿，為防治植物疫病蟲害的發生，並制止蔓延，依據植物防疫檢疫法第17條第1項規定，輸入植物、植物產品應符合輸入規定，且須申請檢疫合格。

如果未申請檢疫而經海關查獲者，將移請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局裁處，防檢局除了依植物防疫檢疫法第24條第1項第6款規定，裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰外，進口貨物也將被沒入。

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基隆關提醒，部分網購平台未提供詳細商品說明，消費者易誤認商品非屬應施檢疫物品而購買進口，像是未經油漆或防腐處理的原木家具、含木塊的配件裝飾、木箱、未經乾燥的花草掛飾等，都屬於應實施輸入植物檢疫品目。

基隆關建議消費者購買產品前，向廠商確認原料及處理方式是否符合免申請檢疫的規定，並留意是否屬於不准輸入的中國大陸物品，以免違反植物防疫檢疫法及海關緝私條例等相關規定而遭裁罰。（編輯：張均懋）1120131

#基隆關
#防檢局
#檢疫
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