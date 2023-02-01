南投林管處6日起收購小花蔓澤蘭 每公斤最高7元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投林區管理處1日表示，小花蔓澤蘭是世界百大外來入侵種之一，為極具威脅性世界級惡性雜草，6日起每週一上午將在南投、彰化、雲林所屬站點辦理收購作業。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投林管處6日起每週一在南投、彰化、雲林所屬站點辦理小花蔓澤蘭及香澤蘭收購作業，每公斤5元，南投縣府另對縣民加碼2元，提醒連根拔除後務必放入塑膠袋，不可任意棄置，以免再生。

林務局南投林區管理處今天發布新聞稿表示，2月6日起每週一上午9時到11時30分在南投縣台中工作站土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站及彰化縣竹山工作站田中分站、雲林縣竹山工作站林內分站辦理小花蔓澤蘭、香澤蘭收購作業，林務局付每公斤新台幣5元，南投縣政府另限量對設籍縣民每公斤加碼2元。

南投林區管理處強調，小花蔓澤蘭是世界百大外來入侵種之一，攀上植物就會纏繞全株，阻礙光合作用，讓原生植物逐漸枯死、難以生存；小花蔓澤蘭開花結實量驚人，每平方公尺覆蓋面積可有17萬粒種子，成熟時隨風飛散，是極具威脅性世界級惡性雜草，有「植物殺手」、「綠癌」之稱，民眾發現請連根拔起，放入塑膠袋。

南投林管處指出，香澤蘭原產中南美洲，二戰時被引進中國雲南、海南島當綠肥，在台灣蔓延面積已達6000多公頃，主要出現路旁、邊坡、荒廢地，多年生的香澤蘭種子數量大又輕，能藉風力及沾粘人畜或運輸器具而傳播，是短短數年時間快速蔓延主因。

林務局指出，小花蔓澤蘭開花前拔除最省事，可在每年8月至9月切蔓或拔蔓；人工拔除時，須將根部挖除、拔除，攀附樹體的小花蔓澤蘭要拔除根系才能懸掛讓它枯萎；切除、拔除後的蔓莖和根部，應收集放入可分解的黑色大塑膠袋腐爛，或集中水泥地、空地晒乾後燒毀，不可任意棄置，以免植株萌芽再生。（編輯：陳仁華）1120201