疫後首艘以台灣為母港 歌詩達莎倫娜號第3季啟航

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隨著疫情逐漸解封，歌詩達郵輪首席營運官阿培蒂（Roberto Alberti）（中）2日與媒體座談時宣布，旗下的莎倫娜號將在今年7月重啟台灣市場，也是疫後首艘以台灣為母港的國際航線。中央社記者余曉涵攝 112年2月2日

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（中央社記者余曉涵台北2日電）COVID-19疫情打亂台灣郵輪產業布局，隨著邊境解封，相關郵輪產業逐漸回來。歌詩達郵輪今天宣布，旗下莎倫娜號將在第3季重啟台灣市場，也是疫後首艘以台灣為母港的國際航線。

根據國際郵輪協會數據，2009至2018年，全球郵輪旅客人次從1780萬增加至2820萬，又以亞洲市場為成長趨動力所在，其中台灣更是亞洲的第二大客源市場，不過隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，郵輪復甦速度較為緩慢，即使邊境在去年10月開放，仍遲遲未有國際郵輪來台。

隨著疫情逐漸解封，歌詩達郵輪今天與媒體座談宣布，旗下的莎倫娜號將在今年7月重啟台灣市場，也是疫後首艘以台灣為母港的國際航線。

歌詩達郵輪首席營運官阿培蒂（Roberto Alberti）表示，歌詩達郵輪從2013年起進入台灣市場，直到爆發COVID-19疫情前，已經有連續7年在台灣有規律性的台灣母港航線。

阿培蒂指出，近期國際郵輪陸續在亞洲恢復航線，對於郵輪的需求也日益增加，旗下的莎倫娜號也將會是首艘來到台灣母港復航的歌詩達郵輪。

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歌詩達郵輪去年10月曾宣布要退出亞洲市場，阿培蒂說，原本亞洲環境有很多不確定性，但近期已經有開放趨勢，在地的合作夥伴也有正面回覆，因此重返亞洲，未來也將可望像地中海一樣，規劃不同國家有不同母港的模式。

價格方面，歌詩達台灣辦公室資深銷售經理林耿宇表示，這次由9家旅遊業者聯營，從7月1日起到9月25日有24個航次，航線規劃沖繩、日本九州及韓國，航程規劃4到5天，每人最低新台幣1萬9900元起，與疫情前的價格持平。（編輯：管中維）1120202