17年未調整 公訓所駕訓班6月起調漲

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（中央社記者余曉涵台北2日電）已有17年未調整的公路總局轄管公訓所駕訓班今天宣布，因應人力成本及物價調漲，6月起調整各類駕駛訓練班訓練費用，小型車普通駕駛訓練班從新台幣1萬2000元調漲至1萬3650元。

交通部公路總局轄管公訓所駕訓班在官網宣布，因應人力成本及物價調漲，並保持教學品質，從112年6月1日起，調整各類駕駛訓練班訓練費用。

公訓所表示，小型車普通駕駛訓練班的手排車/自排車訓練費用從現行的1萬2000元調漲至1萬3650元（含訓練費1萬3000元、考驗費450元、駕照費200元）。

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大貨車駕駛訓練班訓練費用調漲為1萬425元（含訓練費1萬元、考驗費225元、駕照費200元）；大客車駕駛訓練班訓練費用也調漲為1萬425元（含訓練費1萬元、考驗費225元、駕照費200元）。

小型車逕升大客車駕駛訓練班訓練費用調整為1萬4925元（含訓練費1萬4500元、考驗費225元、駕照費200元）；聯結車駕駛訓練班訓練費用調整為1萬3425元（含訓練費1萬3000元、考驗費225元、駕照費200元）。（編輯：管中維）1120202