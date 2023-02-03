高醫攜手輝瑞建基因治療中心 盼提供罕病治療方案

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文（左）與輝瑞大藥廠總裁葉素秋（右）簽訂合作備忘錄，攜手建置南部首選基因治療中心。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄醫學大學附設中和紀念醫院攜手致力推動基因治療技術的輝瑞大藥廠，簽合作備忘錄建南部基因治療中心，盼結合研究、實務和業界經驗，為罕病患者提供更好治療方案。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天透過新聞稿表示，台灣由政府公告的罕見疾病共有235種，雖然這些疾病的盛行率皆在萬分之一以下，但仍有近2萬名罕病病友，其實不如想像中「罕見」；且其中有高達8成是基因遺傳所致，常一生都須與疾病共存，甚至在出生時就因基因異常而受到生命威脅，非常仰賴醫學持續進展。

高醫長期發展尖端特色醫療並關注罕見疾病治療與研究，攜手致力推動基因治療技術的輝瑞大藥廠，日前為建置基因治療中心舉行合作備忘錄簽約儀式，期盼未來能為患者提供更好的治療方案。

高醫院長鍾飲文表示，高醫過去在移植醫學、再生醫學、精準醫療（如細胞治療）等特色醫療領域皆有所成果，且設有血友病中心及肌肉萎縮症的整合醫療門診，秉持全人照護精神，長期關注罕見疾病治療與研究。

鍾飲文說，隨科技與醫療發展趨勢，將進一步投入基因治療領域，因此導入國際藥廠資源，盼將過往研究與實務經驗，帶入與輝瑞在基因治療領域的合作，也透過基因治療這塊重要拼圖，擴展高醫國際合作與國際醫療版圖。

輝瑞大藥廠總裁葉素秋指出，高醫長期發展尖端特色醫療，展現出諸多成果，這次合作將導入輝瑞在基因治療領域的資源，盼促成更多學術交流，培育專業人才，也導入學界知識與意見，優化產品開發，也將持續挹注資源，在台灣南部打造先進基因治療中心，更為患者提供更好的治療選擇。

葉素秋說，會讓輝瑞全球研發部門注意到台灣獨特、優異的新生兒篩檢政策，進而將台灣納入未來罕病的早期臨床試驗，輝瑞也將與國內醫學中心建立更密切的合作，立足台灣、接軌國際。（編輯：黃世雅）1120203