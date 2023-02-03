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國三男體重破百險爆肝 減重8.5公斤重拾健康

2023/2/3 17:43
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）14歲陳姓男國三生身高168公分、體重124.5公斤，他到兒童肥胖防治門診就醫，發現除有三高問題，還有中度脂肪肝情形，飲食與運動無效，用藥治療後，許多數值降至接近標準。

童綜合醫院今天發布新聞稿表示，家長帶至童綜合醫院兒童肥胖防治門診看診，小兒腸胃科醫師胡書瑋診察發現，男學生脖子出現黑色棘皮症狀，不僅有三高，還有中度脂肪肝。

醫師先為男學生進行飲食與運動衛教，但一個月後回診無改善，改用減重針劑藥物治療。3個月後，男學生體重下降至116公斤，血壓、血脂與血糖有明顯改善，原本脖子黑色棘皮症狀也改善。

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男學生的肝指數也從原本116U/L降到47U/L（正常值為40U/L），三酸甘油酯從170mg/dl降到70mg/dl（正常值25-150mg/dl），尿酸從8.4mg/dl降到7.9mg/dl（正常值為7.0mg/dl），許多不正常的數值都降到標準值或者接近標準值。

胡書瑋表示，兒童或青少年體重過重的人數逐年增加，提供健康體位的密碼口訣「85210」，天天睡滿8小時、天天5蔬果、排便順暢精神好、觀看3C產品少於2小時、每天運動30分鐘至1小時、0是減少含糖飲料攝取，多喝白開水。（編輯：郭諭儒）1120203

#胡書瑋
#減重
#減肥
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