勞動部鼓勵籌組工會 辦教育訓練課程可申請補助

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）勞動部今天表示，為鼓勵勞工籌組工會，訂定2項辦法，讓協助籌組工會的既有工會以及新成立的工會，可申請補助辦理教育訓練課程，另外，促成新工會成立也有獎勵金。

勞動部舉行例行業務說明，勞動關係司司長王厚偉表示，勞動部為了鼓勵勞工籌組工會，訂定2項相關辦法，提供辦理教育訓練課程或活動時申請補助，藉此支持勞工行使團結權，透過集體協商提升勞動權益。

首先是「勞動部輔導勞工籌組企業工會或產業工會補助要點」。王厚偉說，對於幫助尚未組織工會的勞工如何組織工會的有經驗工會，包含工會、工會聯合組織，以及其成立宗旨與推動勞動事務相關的人民團體（例如辦理勞資協商的團體），為尚未組織工會的勞工辦理教育訓練、實務應用輔導時，都可申請補助。

勞動部補充表示，舉辦半天活動的補助上限為新台幣3萬元、全天活動補助上限則是5萬元，包含辦理教育訓練（如何組織工會）或是實務應用輔導（如何召開成立大會），一年各可申請5次。

其次是「勞動部補助新成立工會辦理教育訓練實施要點」。王厚偉說，補助對象為成立未滿一年的工會，包含企業工會或產業及職業工會受僱於事業單位，並實際從事工作的會員達30人以上的工會；當這類新工會辦理提升工會會員勞動意識、熟悉工會相關法令及強化組織運作能力等內容的教育訓練課程時，可申請補助。

勞動部指出，新成立的工會可在成立當年到隔年年底，向勞動部申請舉辦教育訓練課程的補助，同樣是半天活動補助上限3萬元、全天活動補助上限5萬元。

另外，王厚偉說，促成新工會成立，不論是新工會本身，或是幫助成立工會有成的有經驗的工會或人民團體，都可獲獎勵金。

勞動部統計顯示，111年到112年1月為止，有10家新成立的工會、5家幫助勞工組織新工會的有經驗工會或人民團體，共15家獲得獎勵金。

勞動部補充，相關獎勵金必須由新成立工會先申請，並述明由哪個工會或人民團體協助成立，然後幫助勞工成立新工會的有經驗工會或人民團體才能申請獎勵金。

勞動部統計，111年新成立的企業工會有19家、產業工會8家、職業工會56家、工會聯合組織1家，共84家。

累計至111年9月底，全國工會數為5764家，包含企業及產業工會聯合組織43家、職業工會聯合組織111家、綜合性工會聯合組織119家、企業工會934家、產業工會252家及職業工會4305家。（編輯：管中維）1120203