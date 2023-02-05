早安世界》中國偵察氣球侵犯美國空域遭擊落 雙邊關係再生變數
中國偵察氣球侵犯美國空域遭擊落 雙邊關係再生變數
繼美國2日發現一枚中國偵察氣球侵入領空，讓國務卿布林肯難得的訪中計畫宣告延期後，美國國防部4日下午出動戰機於南卡羅來納州海域上空將它擊落。布林肯3日與中共中央政治局委員王毅通話時表示，將待情勢允許時再擇日訪北京，目前第一步就是讓偵察氣球離開美國領空。台灣外交學者認為，此事件凸顯美中互信不足，美方雖努力建構與中國關係的「護欄」，但彼此共識很低，美中競爭關係短期內難以消解。紐約時報也引述學者看法指出，中方近來努力試圖改善與美國的關係，但這次事件讓北京前功盡棄。（看完整報導）
金馬地區民眾春節交通專案 7日起常態化執行
行政院大陸委員會4日宣布，春節小三通專案將於7日起常態化執行，金廈航線維持每天至多1班，新增金門泉州航線每週至多2班，馬祖往返航線增加為每週至多4班。不過搭乘人員仍限定為金馬地區的民眾與陸配。兩岸維持近20年的小三通，因COVID-19疫情於2020年2月10日中斷，行政院會去年12月通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為今年1月7日到2月6日。對於陸委會最新宣布，有台商表達期盼進一步擴大適用於金馬地區居民與大陸配偶以外的對象。（看完整報導）
共同社：日本今年春季起限制對中輸出半導體製造設備
共同社4日報導，日本政府修訂外匯法後，將於春季開始限制向中國出口先進的半導體製造設備。新規定不會具體提及中國，以降低北京當局報復的風險。消息人士表示，日本與荷蘭已同意跟進美國，停止出口諸如尼康公司（Nikon Corp）和艾司摩爾控股公司等業者生產的半導體製造設備，以防止中國開發可用於增強軍事實力的先進晶片，但目前只有美國官員公開承認有這項協議。（看完整報導）
中方外包網軍攻擊蔡總統蘇貞昌臉書 國安單位破解模式
國安人士指出，中國委託大陸網路行銷公司發動網路水軍，進攻總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌臉書，國安單位已分析出825個異常帳號，破解中國運用「散播謠言四階層」認知作戰模式：第一層運用拋棄式假帳號發文，再由第二層境外人士管理的臉書粉專協助截圖分享，第三層則運用大量人頭帳號擴大轉傳，第四層則為第三層假帳號分享至國人常用的公開臉書社團，增加爭議訊息的觸及率，誤導國人持續轉傳至其他臉書社團或LINE封閉群組，藉此達到中國「洗腦台灣、不戰而屈人之兵」的目標。情資顯示，中國藉上述手法介入去年九合一選舉，並已將下階段目標設定為影響2024年總統立委選舉。（看完整報導）
iRent個資外洩和泰道歉 提供逾40萬用戶時數補償
和泰集團旗下和雲行動服務共享汽機車品牌iRent日前爆發個資外洩事件，4日正式發出道歉聲明指出，經初步調查，近3個月內可能受影響用戶為14萬名，iRent將擴大補償對象，把資料庫啟用以來所有曾涉潛在風險的40.01萬用戶全數納入本次應對範圍，提供時數補償方案。（看完整報導）
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安博盒子涉侵害72公司著作權 檢方起訴在台負責人請求從重量刑
藝人陳建州於2021年間使用機上盒觀看侵權的影視內容，引發關注和議論。新北地檢署4日指出，台灣安博公司黃姓負責人等人與中國盜版侵權業者合作，提供竊取並重製72家公司節目頻道的訊號後，上傳至境外網路伺服器，提供裝有安博盒子及對應電腦程式的消費者觀看緯來電視、八大電視等節目，違反著作權法，地檢署提起公訴，並請法院從重量刑。（看完整報導）
專訪／聖克里斯多福駐台大使曾留學台灣6年 開心出使第二故鄉
今年是台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯建交40週年，駐台大使范東亞（Donya L. Francis）曾在台留學6年，不僅愛把「我是台灣人」掛在嘴邊，還把從他學生時代至今都很照顧他的一位台灣女士當成在台灣的媽媽。范東亞說，台灣在他的故鄉可說是家喻戶曉，他希望台灣人也能更認識他的國家。他在去年11月上任，至今已走訪5所學校宣講，盼打開克國在台灣的名聲，讓大家知道「克國雖小，卻是台灣最好的朋友之一」。（看完整報導）
中國頂級富豪求自保找到「新」天地 灑幣消費不手軟
北京當局近期接連打壓科技巨富和逃稅名人，加上長達3年的COVID-19清零措施，已促使許多中國富人向外尋找安全避風港。法新社報導，一些富豪已開始預訂前往新加坡的機票準備移民。新加坡過去60年都由同一政黨執政，法律也禁止罷工和街頭抗議，稅率相對較低，人口又以華人為多。一間移民諮詢公司協助中國客戶尋找豪華公寓、聘僱司機等，總裁鍾貴添說，這些富豪花錢的方式很瘋狂。經濟學者說，新加坡一邊與美國維持密切安全合作，一邊與中國保有穩健貿易往來，是可以讓頂級富豪做生意「非常方便的中立地帶」。（看完整報導）
林俊易淘汰中國選手今拚泰國羽賽冠軍 蘇敬恒葉宏蔚擊攜手闖決賽
台灣「左手重砲」林俊易4日在泰國羽球大師賽男單4強，以21比15、21比19淘汰中國選手石宇奇，晉級冠軍戰，5日將尋求本季首冠以及個人生涯超級300等級的第2冠。另外，台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚在4強賽，以局數2比1戰勝印尼組合闖進決賽，創兩人合拍以來在超級300等級賽事最佳成績。男單與男雙兩組人馬5日將分頭爭奪冠軍。（看完整報導）
「林來瘋」風潮有光環有陰影 林書豪選擇做自己
前NBA球星林書豪因2012年的「林來瘋」旋風受到矚目，那股熱潮激起美國亞裔社群內心深處的想望，至今未消退。林書豪出生加州，從小一路練球，哈佛大學畢業後參加NBA選秀，雖然膚色為他帶來許多挫折，但他並未放棄。2012年2月4日，加入尼克的林書豪攻下生涯新高的25分，並率隊打出7連勝，2月10日林書豪面對布萊因領軍的洛杉磯湖人隊時飆進38分，轟動全美。但他曾說，那一刻的光環形成後面10年的陰影。林書豪前後轉戰NBA不同隊伍，也曾加入中國男子籃球職業聯賽，如今選擇台灣作為職業生涯後段的停靠站，對球迷來說，不論林書豪在何處，都期盼他能真正做自己。（看完整報導）
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