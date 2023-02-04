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蘇敬恒葉宏蔚擊敗印尼組合 勇闖泰國羽賽決賽

2023/2/4 19:07（2/4 19:14 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚今天泰國羽球大師賽4強賽，以局數2比1戰勝去年全英公開賽冠軍、印尼組合毛蘭納與菲克利，晉冠軍戰，創兩人合拍以來在超級300等級賽事最佳成績。

蘇敬恒與葉宏蔚去年台北公開賽躋身4強行列，為兩人2021年開始搭檔後在超級300等級賽事最佳表現，目前排名第42，這次參加在曼谷舉行的泰國大師賽，8強賽扳倒去年亞錦賽金牌的印尼組合蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）、拉畢丹（Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan），前進4強。

蘇敬恒與葉宏蔚4強賽同樣面臨硬仗，連2戰遭遇到印尼組合，對手為排名第11、去年全英公開賽冠軍組合的毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）。

歷經開賽戰況膠著，蘇敬恒與葉宏蔚拉出7比2攻勢突破僵局，但印尼組合急起直追、一度反超，所幸「蘇葉配」及時回穩、連得5分，以21比17收下首局。

「蘇葉配」次局一路落後，以13比21讓出，決勝局重新調整好節奏，一度以13比8領先，但隨後又被對手扳平。

「蘇葉配」關鍵時刻穩住陣腳，連得3分，再度躍居上風，面對對手緊追不捨，「蘇葉配」頂住壓力，以21比19有驚無險搶下勝利。

在台灣「左手重砲」林俊易闖進男單冠軍戰後，男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚成功在4強突圍，兩組人馬明天將在決賽分頭爭奪冠軍。（編輯：李亨山）1120204

#蘇敬恒
#葉宏蔚
#毛蘭納
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