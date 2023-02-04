林俊易直落二淘汰石宇奇 晉泰國羽賽冠軍戰

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣「左手重砲」林俊易今天在泰國羽球大師賽男單4強，以21比15、21比19淘汰中國選手石宇奇，晉級冠軍戰，明天將尋求本季首冠以及個人生涯超級300等級的第2冠。

在曼谷舉行的泰國羽球大師賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，男單林俊易、女單許玟琪、男雙蘇敬恒與葉宏蔚今天輪番在4強賽上陣，爭取決賽門票。

去年風光拿下5座國際賽冠軍的林俊易，目前排名第35名，本週連過3關，包括在8強賽擊退日本選手西本拳太，挺進4強，今天出戰排名第19的中國選手石宇奇。

石宇奇歷經禁賽風波，去年8月復出，先後在超級750系列丹麥羽球公開賽、超級300系列澳洲公開賽男單封王，今年包括泰國大師賽在內，連2站闖進4強，近況不錯。

林俊易過去未曾與石宇奇交手，今天開賽趁著對手熱機較慢、失誤偏多，取得6比3領先，儘管石宇奇緊追在後、一度逆轉，林俊易耐心與對手周旋，石宇奇末段連續出現扣殺與回球掛網，林俊易趁機連拿4分，以21比15搶下首局。

雙方次局前段拉鋸，林俊易幾次對角線攻擊收到成效，連得5分，拉開差距，儘管後段被扳成19比19平手，但林俊易臨危不亂，以20比19搶先聽牌後，再靠著幸運球，以21比19迎接勝利。

林俊易2019年曾奪超級300等級美國羽球公開賽冠軍，明天冠軍戰將與香港伍家朗、中國選手李詩灃之間的勝方交手，力拚個人生涯超級300系列賽事第2冠。（編輯：吳協昌）1120204