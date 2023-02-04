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許玟琪泰國羽賽不敵韓悅 無緣女單決賽

2023/2/4 17:10
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣羽球選手許玟琪今天在泰國羽球大師賽女單4強賽，以11比21、11比21不敵中國選手韓悅，無緣決賽，挑戰改寫個人生涯超級300等級賽事最佳成績失利。

許玟琪去年曾5度在國際賽封后，今年初在超級1000系列的馬來西亞公開賽也表現不俗，闖進8強，世界排名上升至第16。

許玟琪這次征戰在曼谷舉行的泰國羽球大師賽，8強賽戰勝第8種子韓國選手金佳恩，以3連勝之姿，繼去年台北公開賽後，生涯第2度躋身超級300系列4強行列，今天尋求突破。

許玟琪4強對手為排名第11的中國選手韓悅，兩人今天生涯首度交手，許玟琪打起來並不順手，從開局的3比4落後，隨後連丟6分，許玟琪未能縮小差距，以11比21丟掉首局。

許玟琪次局捲土重來，可惜同樣未能找到破解之道，開局就陷入1比6落後劣勢。

儘管韓悅比賽末段連續失誤，讓許玟琪開啟追分契機，拉出4比0攻勢，無奈落後差距過大，許玟琪最終以11比21敗下陣來，將冠軍戰門票拱手讓人。（編輯：李亨山）1120204

#許玟琪
#韓悅
#金佳恩
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