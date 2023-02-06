早安世界》鋒面今通過全台有雨 北部東北部留意較大雨勢
鋒面今通過全台有雨 北部東北部留意較大雨勢
中央氣象局表示，6日有鋒面通過，全台各地水氣偏多，北部及東北部地區有局部較大雨勢，中部、花東地區也有局部短暫雨，南部則是零星短暫陣雨，預計鋒面影響期間僅1天。但氣象局也說，這個星期北部、東半部僅9日、12日天氣較為穩定，其他時間受東北季風影響，氣溫偏涼、有短暫雨。（看完整報導）
台北國際書展6天逾50萬人次參觀 波蘭創歷屆主題國來台人數最多
台北國際書展5日閉幕，6天共吸引逾50萬人次參觀，較去年6月於疫情間舉辦的25萬人次多1倍，較疫前2019年書展的58萬人次少了8萬。台北書展基金會董事長吳韻儀表示，很開心這次的人潮、銷售及信心都回來了。文化部長史哲表示，特別感謝波蘭代表團，本屆應是歷屆書展主題國來訪人數最多的一次，「波蘭好朋友的到來讓我們知道，在世界局勢緊張的情況下，我們其實並不孤單，波蘭代表團給予我們很溫暖的回報」。（看完整報導）
美官員揭中國間諜氣球遍布5大洲 有收集艙偵察設備
中國間諜氣球入侵美國領空、行經北美敏感軍事地點後，美軍戰鬥機4日在美國東岸近海上空將它擊落，碎片將送至聯邦調查局（FBI）實驗室分析。中國堅稱氣球用於氣象研究，美方反駁指出這類氣球上有收集艙設備和太陽能電池板，並表示在亞洲、歐洲和南美等國上空都曾出現過。匿名消息人士透露，可能還有第3顆中國間諜氣球在美國附近徘徊，但未透露位置。氣象專家指出，大多數氣象氣球達到高度3萬公尺後幾個小時就會解體，中國這顆氣球持續飛行好幾天，十分少見。（看完整報導）
習近平意圖改善對美關係 外交盤算因訪俄消息與偵察氣球破功
近年來，中美關係從貿易戰到中國遭科技封鎖，再到戰略圍堵，加上3年大疫鎖國、俄烏戰爭一度押錯寶，中國正面臨前所未有的孤立。今年以來，中國暫時藏起戰狼鋒芒拚外交，意圖改善對外關係的迫切溢於言表。但正當中國等待美國國務卿布林肯到訪、視之為「中美關係小陽春」的同時，俄羅斯卻搶著宣布中國國家主席習近平將於春季訪俄，接著更發生中國偵察氣球入侵美國領空，導致布林肯訪中喊停，習近平企圖在美、俄中間取巧得利的小算盤終於破功。（看完整報導）
沈伯洋揭中共認知戰手段 捐錢操縱網紅影響輿論
台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋5日指出，考量成本代價，中國「打台灣不如買台灣、買台灣不如騙台灣」，因此中國在透過抖內（捐錢打賞）給台灣的關鍵意見領袖及網紅等方式，讓其他直播主跟進特定論點，進而影響台灣輿論和年輕人的認知。沈伯洋分析，中國偏好臉書起因於會去投票的台灣選民，有很高比率是使用臉書，可藉此吸引目標群眾；而中國在社交平台的操作手法變換多次，最早是購買台灣臉書粉絲專頁，希望經由粉專將文章「打出去」，但實際成效不彰，後改為自創粉專讓網友追蹤，再藉此管道將文章外傳散布。（看完整報導）
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美菲最大聯合演習4月登場 傳美國擬在日本部署中程飛彈
台灣海峽發生衝突可能性升高之際，美國國防部長奧斯汀2日拜會菲律賓總統小馬可仕和國防部長加維斯時，兩國商定讓美軍新增4處菲律賓據點建設權限。同時，菲美「肩並肩」年度聯合軍演4月將在鄰近台灣的菲國島嶼登場，兩國將出動約1萬6000名軍力，規模是這項演習史上最大。另外，日本產經新聞報導，美國計劃在包括日本列島在內的「第一島鏈」部署中程飛彈，加強反擊中國的能力。（看完整報導）
中國湖南高速公路連環車禍追撞起火 16死66傷
中國湖南長沙境內許廣高速公路4日傍晚5時左右接連發生5起車禍，部分車輛因追撞起火，已知造成16人死亡、66人受傷。據當地新聞報導，5起事故中，最嚴重的1起就造成7人死亡、涉及7輛車，因多車追撞造成的火勢直到當晚11時31分才撲滅。（看完整報導）
中國經貿利益當前 土耳其維吾爾人淪政治祭品
土耳其歷來視維吾爾人為手足，但與北京政經結盟的誘因使土耳其挺維族的力道逐漸減弱，即使土國外長高調「反送中」，恐怕也是選前操作。土耳其和中國政治、經濟緊密相連，根據官方數據，2021年1月至2021年11月間，中國在土耳進口夥伴名單中名列前茅，也是土國第16大出口市場。「斯德哥爾摩自由中心」2月1日指出，在土耳其生活10年的維吾爾人阿卜杜勒哈米特去年底被送往伊斯坦堡遣返中心。這或許預示在強人艾爾段治下，土耳其作為語言、文化及血緣的紐帶，終究不敵朝北京靠攏的經濟誘因。（看完整報導）
蕭青陽歷經18年等待 攜手女兒蕭君恬奪葛萊美
第65屆葛萊美獎5日在加州洛杉磯頒獎，設計師蕭青陽與女兒蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝獎。蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，首次入圍時他就發願，只要站在葛萊美的殿堂，都要帶著熟悉的台灣文化，讓全世界一同感受，而「淡蘭古道三部曲」專輯便是要將「祖先走的路」傳遞給全世界。這次如願得獎，他在台上用中文發表得獎感言，感謝家人、感謝祖先與淡蘭古道上的所有人。（看完整報導）
林俊易直落二擊敗香港伍家朗 泰國羽賽奪冠
台灣「左手重砲」林俊易5日在泰國羽球大師賽，生涯首度面對世界第18的前香港一哥伍家朗，開賽時雖然有點緊張，但林俊易隨後找回節奏，使出拿手的殺球技反攻，以21比17、21比14擊敗對手，相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍。這也是林俊易生涯第2座國際賽冠軍，他受訪表示，很想快點忘掉這座冠軍，因為4年前他奪冠後有點得意忘形，忽略了身邊還有很多要學習的東西。礙於中華民國羽球協會的選拔規定，目前世界排名第35的林俊易確定無緣參加今年杭州亞運。他轉而將目標放在2024年的巴黎奧運，希望可以靠著世界排名就取得參賽資格。（看完整報導）
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