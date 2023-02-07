全球最好客城市 花蓮首次入榜奪第2

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（中央社記者余曉涵台北7日電）旅遊業者今天公布2023「旅客評分卓越獎」榜單，其中全球最好客城市的第2名由花蓮奪得，這也是花蓮首次入榜。

Booking.com今天發布新聞稿表示，依據平台上超過2.4億則真實住客評語，公布2023年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），這獎項評選橫跨 220 個國家和地區的旅遊業者。

Booking.com表示，旅客評分卓越獎分為「全球最好客城市」及「全球最好客目的地」，以表揚全世界受到旅客肯定的旅遊地，其中，「全球最好客城市」方面，以洞穴餐廳聞名的南義海濱小鎮波利尼亞諾阿馬雷（Polignano a Mare）拿下榜首，而第2名則是首次入榜的台灣花蓮，以國家公園的驚艷地景和熱鬧的夜市美食獲得肯定。

第3名至第5名依序為西班牙的米其林餐廳小鎮聖塞巴斯提安（San Sebastian）、充滿浪漫氣息的德國德勒斯登（Dresden）以及立陶宛悠閒海港古城克萊佩達（Klaipeda）。

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而若以較大的行政區域劃分，Booking.com指出，今年「全球最好客目的地」前5名以歐洲地區為主，第1名由西班牙著名葡萄酒產區拉里奧哈（La Rioja）奪下，第2名到第5名則依序為希臘伊庇魯斯（Epirus）、奧地利上奧地利（Oberosterreich）、英國唐郡（Down County）以及羅馬尼亞穆列什（Mures）。

Booking.com台灣區域經理詹雅伃表示，很高興台灣在每年眾多旅客的評語中脫穎而出，被世界看見，他們發現旅客不僅尋求獨特、懷舊的體驗，更希望在旅行中能夠持續關懷地球，尊重地方發展，而台灣有許多景點正可滿足它們的需求。（編輯：吳協昌）1120207