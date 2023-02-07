花蓮首入榜全球最好客城市 旅宿業：人情味最美

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）旅遊業者今天公布2023「旅客評分卓越獎」榜單，全球最好客城市第2名由花蓮奪得，縣府及相關業者獲知都非常振奮，認為花蓮得天獨厚的自然美景之外，人情味更是最美的風景。

花蓮東大門福町夜市管委會主委黃家明接受中央社記者訪問表示，花蓮是一個觀光城市，沒有工廠的污染、空氣好、風景美，飯店、民宿、旅遊、伴手禮、夜市等行業都十分友善，大家抱著感謝遊客的心態提供服務，獲此殊榮非常高興，歡迎全球遊客到花蓮玩。

洪姓民宿業者受訪說，能獲肯定是花蓮所有觀光旅宿業努力的成果，過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對花蓮觀光造成很大影響，希望未來能吸引更多遊客到訪；好山好水是花蓮先天條件，花蓮人大多傳承好客的民族性，有著熱情接待客人的態度。

洪老闆指出，他今天就接待來自美國的遊客住宿，主動推薦太魯閣、東海岸、花東縱谷等景點，自然風光值得欣賞，讓外國人體驗台灣人情味更是最美的風景。

花蓮縣政府觀光處表示，獲得肯定非常開心，已獲得Booking.com近期2項肯定，另一項是「2023全球最受歡迎旅遊城市」排名，花蓮榮獲第2名，是前10名中唯一的亞洲城市。

觀光處指出，縣府輔導旅宿業者超過百家通過「FTH友善運動賽事旅宿認證」及「KLS親善Long Stay旅宿認證」，也有許多家業者通過「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境認證」。

「看來培訓輔導已開花結果，帶動整體觀光業提升」觀光企劃科長黃繻寬說，未來持續對旅宿業評鑑。這次Booking.com提到花蓮的國家公園及夜市美食，東大門夜市是全台唯一非民營，而是由縣府管理的夜市，近年推動夜市服務品質，包括智慧支付系統、永續概念的環保餐具等，都走在其他縣市夜市的前面。

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黃繻寬表示，除獲全球最好客城市，在「旅客評分卓越獎」項中，花蓮獲獎數全台第一，也是值得開心的，顯見許多優質又熱情的在地旅宿被看見，準備迎向疫後旅遊。

Booking.com公布旅客評分卓越獎，分為「全球最好客城市」及「全球最好客目的地」，以表揚全世界受到旅客肯定的旅遊地，其中，「全球最好客城市」方面，第2名是首次入榜的台灣花蓮，以國家公園的驚艷地景及熱鬧的夜市美食獲得肯定。（編輯：戴光育）1120207