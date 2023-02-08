台南幼兒園響應家扶助學 小朋友摘自種蔬菜義賣

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）北台南家扶中心與歸仁區育仁幼兒園合作，今天動員全園師生採摘平日在園內栽種的蔬菜進行義賣。園方指出，食農教育養成孩子尊重環境習慣，響應義賣更能增加成就感。

育仁幼兒園師生一大早就穿梭在校園後方的菜園中，親手採摘已屆採收期的玫瑰萵苣、白蘿蔔等作物，再一一裝袋、標價，準備下午在幼兒園門口進行義賣。

育仁幼兒園園長許惠淨接受媒體聯訪表示，不少家長常擔心孩子不喜歡吃蔬菜、吵著買零食，恐怕對健康有不良影響，園方約10年前利用園內戶外空間開闢菜園，安排中班以上孩子自己動手種菜，並邀請專業農民指導，從製作有機肥料、育苗、澆水灌溉、收成，孩子們都要參與。

許惠淨表示，菜園收成的作物除了為平日午餐加菜，也會讓孩子帶一些回家，這些年來發現，孩子們從種菜過程了解食物得之不易，建立不浪費食物、不挑食的習慣，常聽到同齡孩子不吃的秋葵、青椒等蔬菜，園內孩子們因自己栽種過，幾乎都能接受。

許惠淨指出，園內除了蔬菜還栽種茶樹，孩子們也會參與製作天然茶樹清潔液，以各種親手做的食農體驗教育，養成孩子對環境的尊重及良好飲食習慣。

北台南家扶中心社工督導陳正梅表示，育仁幼兒園響應北台南家扶無窮世代計劃，提供師生以有機方式栽種的蔬菜、自製茶樹清潔液和二手玩具等物品義賣，孩子們知道自己種的菜可以拿來幫助有需要的人安心就學，都很認真參與。

陳正梅指出，今天預計可募得新台幣1萬多元善款，也期望有拋磚引玉效果，募集更多愛心來幫助在逆境中成長的孩子。（編輯：孫承武）1120208