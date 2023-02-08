遏止不當拍鳥 農委會將訂定生態攝影倫理指引

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北8日電）動保團體今天檢舉多處場所涉及鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」的不當行為，傷害鳥類及生態保育；農委會回應，加強查緝，今年也會啟動計畫訂定生態攝影倫理指引，遏止歪風。

賞鳥、尋鳥、拍鳥是許多民眾接觸自然生態的第一步，更是無數愛鳥人士的樂趣，而過去極需機運及長時間守候才得以拍攝到的美麗或珍稀鳥類照片，因部分不肖拍鳥人士的扭曲心態，近幾年來演變成罔顧生態保育、攝影倫理的「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」不當拍鳥歪風，無數鳥類因遭騷擾、虐待乃至傷亡。

台灣動物社會研究會與民進黨立委林淑芬今天在立法院中興大樓共同召開記者會，檢舉位於桃園、新竹、台中及南投等地有多處不當拍鳥場所。

台灣動物社會研究會公布長達兩年調查，「籠拍」是將鳥類帶進人造、室內環境裡，藉以招攬攝影愛好者入內拍攝，向拍攝者收取入場費、會費等，所有鳥類來源皆不明；經該會的調查分析統計，被帶入「籠拍」場內的鳥種超過百種。

另外，「巢拍」是拍攝鳥類在巢育雛過程，親鳥與雛鳥互動及啄蛋殼等畫面，通常以拍攝野生鳥類為主，許多是保育鳥類，不肖業者形同在鳥巢周邊「圈地」，再依鳥種不同收取「領路費」，或將鳥巢從野外偷走移回室內，帶民眾去拍攝。

「誘拍」指以提供食物、播放鳥鳴藉以誘鳥現蹤，讓鳥進入業者預先設置的場景中。台灣動物社會研究會表示，長期不當飼養餵食野鳥以供拍攝，影響鳥類健康及自然行為，甚至像是被不法業者飼養成為「誘餌」的老鼠，也不知來路為何。

今天記者會上，包括台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、桃園鳥會榮譽理事長吳豫洲、台灣野鳥保育協會前理事長李進興、台北市野鳥學會總幹事陳仕泓等人共同呼籲，這些不當、惡劣的拍鳥行徑存在多年，呼籲保育主管機關及檢調重視。

台灣動物社會研究會等動物保護團體也請鳥友及攝影人士發起自律約束行動，任何拍鳥照片參賽及分享使用應加上「此圖非以不當手法拍攝」聲明，各攝影學會應有審查把關機制；民眾不要替任何不尊重自然生態與動物的攝影作品，按讚或分享，拒絕成為「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」以快門害鳥、殺鳥的共犯結構。

律師詹順貴提醒，不要觸法。他舉例，獵捕野生動物涉及野保法第17、18條，購買保育類鳥種涉及違反野保法第35條，未取得許可以野生動物營利則違反野保法第36條。「籠拍」如果涉及保育類有野保法可管，一般類則可回歸動保法處置。

林淑芬也提醒，官方以後在使用照片上，必須關注照片來源。她說，全台多處場所涉及不當拍鳥行為，一經媒體曝光，雖然馬上就紛紛走避關閉，但仍希望檢調和相關行政管理權責單位一定要態度積極，正式檢舉了，就應迅速調查處理。

今天出席記者會的農委會林務局保育組簡任技正黃綉娟指出，政府積極加強對於野生動物保育法的違法查緝，自民國110年與內政部警政署保安警察第七總隊成立專案，這兩年來在野生動物熱區已查緝超過4000場次，後續會更加強。

談及如何遏止不當拍鳥歪風，黃綉娟說，農委會會與鳥會專家合作，今年將啟動計畫訂定生態攝影倫理指引，並廣為宣導，讓民眾以正確態度參與生態活動。

農委會防檢局動物檢疫組副組長高黃霖指出，關於鳥類疑似走私部分，防檢局一直以來跟關務署、海巡署、檢調機關都有進行合作，查緝非法進口的走私鳥類。

農委會畜牧處寵物管理科長宋念潔表示，農委會絕對不支持也不接受任何野生動物自野外捕捉帶回飼養，因為牽涉很多動物福利和動物疾病的問題。（編輯：蘇志宗）1120208