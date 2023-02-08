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境外移入數偏高 反映春節連假出國旅遊染疫

2023/2/8 15:48
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（中央社記者陳婕翎台北8日電）中國入境來台旅客機場篩檢實施期間，境外移入個案多，與當地疫情有關，但如今制度退場，近日入境染疫人數仍偏高，指揮中心分析，現在數據反映的是春節連假出國旅遊染疫狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，境外移入增347例，數據仍較高，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞接受媒體聯訪時表示，現階段來自中國境外移入個案占比並不多。

羅一鈞進一步說明，現在境外移入個案數據反映的是農曆春節出國染疫人數，10天連假出國旅行民眾多，足跡遍布日韓、歐美及東南亞等國，在當地感染的旅客回台灣後，近期陸續篩檢陽性通報，出國人數多，還是有較高確診狀況，雖然國際疫情趨緩，近期出國仍不可忽視自主防疫重要性。

回顧台灣境外移入個案數據，今年1月10日的境外移入個案達560例，創COVID-19疫情以來最高，其中半數來自中國，與自中國來台旅客皆須於機場PCR唾液採檢有關，再加上中國自1月8日起防疫鬆綁，中國的航空公司增加航班。

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從1月1日凌晨0時起，自中國入境來台旅客須於機場或港口採集唾液檢體進行PCR檢測，2月6日是制度實施最後一天。據指揮中心最新數據，6日自中國4個直航點入境來台旅客901人，其中6人陽性，陽性率僅有0.7%；另外，金馬春節交通專案入境旅客142人，無人採檢陽性，陽性率掛零。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月7日本土輕症、無症狀個案累計959萬8575例、占99.54%，中症累計2萬6217例、占0.27%，重症累計1萬8771例、占0.19%，其中死亡累計1萬5990人。（編輯：張雅淨）1120208

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