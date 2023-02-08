台南精選果泥果乾46項農特產 搶攻東京食品展商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）2023東京國際食品展將於3月7日至10日在日本東京舉行，台南市政府輔導整合9個農漁產或加工單位，匯集46項產品參展，盼提昇台南優質農產品國際能見度，拓展海外商機。

台南市政府農業局今天在民治市政中心舉辦「台南精湛農產行銷國際」記者會，宣布今年共匯集9個單位，精選46項產品參展，搶攻海外市場。

農業局農產行銷科長陳崇彝表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違3年後台南市政府今年重整出發，匯集台南具外銷實力的旗艦作物，以冷凍（藏）果丁、果泥、果汁、冷凍水產品、果乾、休閒食品等型態前往參展。

陳崇彝表示，參展業者富有精湛農產加工實力、完善且先進的加工設備，研發許多符合市場需求及衛生條件的優良產品，此次參展期間並將安排業者拜會日本當地通路業者，盼締造新合作契機，為加工業者及農民找出路，同時建立加工業者與農民間友善循環。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳崇彝指出，近年受疫情影響，全球航運塞港嚴重，導致鮮果外銷直接遭受衝擊，經權衡市場現況及消費行為改變，台南加工業者推出可保留原果風味的急速冷凍果品、富有果肉的飲品，以及適合運用在甜點飲品上的果泥、果乾等產品，較不受儲運影響，同時符合市場需求。

陳崇彝表示，相關農漁產品已積極接洽美國、韓國、日本、加拿大等通路，期許逐步建立海外通路，讓外銷市場更為寬廣。（編輯：卞金峰）1120208