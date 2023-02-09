星雲法師辭世7天火化 佛光山澄清非「坐缸圓寂」

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）星雲法師5日辭世，佛光山今天澄清星雲法師並非「坐缸圓寂」成為「肉身佛」，而是「坐塔荼毘」；星雲法師5日坐入塔中，7天後火化，擇於13日上午9時舉行圓寂頌讚典禮。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。外界謠傳星雲法師身後將採「坐缸圓寂」，開缸後若顏面如生，將成「肉身佛」，佛光山今天下午發布新聞稿澄清表示，星雲法師「法體真身」坐入塔中，7天後火化，為「坐塔荼毘」，並非外界所傳「坐缸圓寂」、數年後開缸成為肉身菩薩的模式。

佛光山表示，星雲法師自12歲出家，至今僧臘85載，通達佛教教理、儀軌，並曾囑咐弟子，圓寂後所有備辦事項，皆遵從佛制和佛教儀軌進行。這次星雲法師的坐龕，質樸莊嚴，未曾見聞，其實是考據佛經典故後所進行設計的涅槃塔，並將在坐入塔中7天後火化，為「坐塔荼毘」。

佛光山說明，星雲法師「坐化」，是指修行成就之人臨終時端坐至命終，又稱「坐逝」，荼毘則是梵語發音，就是火化、火葬意思，主要是指僧人往生後的火葬；據「大般涅槃經」記載，佛陀在涅槃之時，本來1天內就要火化，後來延至7天才火化，因此星雲法師選擇7天後火化，也是有所依據。

針對「坐缸」與「坐塔」不同之處，佛光山解釋，「坐缸」是佛教複合詞，即「坐化」與「缸葬」合稱，而所謂「缸葬」是指將往生者放入陶製容器中安葬。但這次星雲法師並非坐缸，而是坐塔。

佛光山強調，所謂的「塔」是將「舍利」收藏在金屬或石質、陶質容器中，埋在地下，稍稍高出地面，收藏舍利的塔即為「舍利塔」，但星雲法師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。

拘尸那揭羅古城是佛陀最後說法、入滅，以及八王分舍利的地方，城中現存建築包括涅槃寺、涅槃塔、蘭巴爾塔及多座佛塔遺蹟。

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涅槃寺於1867年由英國考古學家卡萊爾發現發掘，1876年和1956年進行大規模修復，是一座白色橫筒狀建築，四周開有圓形小窗，內供奉5世紀臥佛像。

涅槃塔位於涅槃寺後面，傳說是佛陀涅槃處所，存有佛陀舍利，原塔應為玄奘大師記載的阿育王塔，後來遭到毀損；19世紀被發掘，1927年緬甸佛教徒出資重建。「涅槃塔」塔高2.74公尺，為米白色覆鉢式塔，表面光滑，無雕刻。（編輯：陳仁華）1120209