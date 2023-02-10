近7千業者落實綠色辦公減碳有成 環署盼規模倍增

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行政院環境保護署10日召開「企業宣示綠色辦公 邁向2050淨零轉型」記者會及座談會，會中公布推動「淨零綠生活」有關綠色辦公的成效，並呼籲更多企業響應，讓減碳效益倍增。中央社記者楊淑閔攝 112年2月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）環保署今天表示，為落實2050淨零排放倡議「淨零綠生活」，獲6821家業者響應執行綠色辦公，統計去年節水、電及汽油，共減排30萬公噸二氧化碳，期望更多企業響應，讓效益倍增。

行政院環境保護署今天召開「企業宣示綠色辦公 邁向2050淨零轉型」記者會及座談會，會中公布推動「淨零綠生活」有關綠色辦公的成效，並呼籲更多企業響應，讓減碳效益倍增。

環保署副署長沈志修指出，響應「淨零綠生活」，藉此推動綠色辦公的方式多元，包含使用環保標章空調、汰換半數以上LED燈具、辦公區域用水設備使用或汰換為省水產品與裝置等都是，有屋頂的業者，也可以架設太陽光電設備。

根據環保署統計，他說，迄今有6821家業者響應，111年節省3.3億度電，相當於7.8萬戶家庭1年的用電量；並節水15.3萬公噸，相當於54萬人1天的生活用水量；以及節省3萬4000公噸汽油用量；綜合以上，共減少約30萬噸二氧化碳排放，相當於775座大安森林公園1年的碳吸收量。

沈志修並說，現在已有33家標竿企業宣示推動綠色辦公，引領綠色辦公轉型風潮，環保署期盼獲得更多企業響應，讓效益倍增。

環保署並邀請參與響應綠色辦公、榮獲國家企業環保獎及宣示100%使用再生能源（RE100）等指標企業與會，包括財團法人南華大學、中鼎集團等29家，以及各縣市政府環保局攜手宣示落實綠色辦公。

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環保署補充，綠色辦公推動初期，經由落實「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」等5大指標35項綠色辦公措施執行，後續將制定綠色辦公參考手冊，彙編示範案例供各界參考。

環保署還說，未來更將訂定辦公場所環保標章規格標準，完備綠色辦公相關驗證規範，並接軌國際，以引導國內辦公場所改變既往辦公行為，以大帶小，展開綠色友善辦公環境。相關資訊可至環保署「全民綠生活資訊平台」活動專區網頁查詢。（編輯：陳政偉）1120210