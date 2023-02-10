疫後迎國際郵輪旅客 高市規劃遊程飽覽港都之美

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為迎接3月6日疫情後首次雙郵輪掛靠高雄港，高雄市海洋局就團客、自由行不同旅遊型態，各備妥4條參考遊程，包含到「安心石斑故事館」體驗抱石斑魚等，讓旅客飽覽港都之美。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）為迎接3月6日疫情後首次雙郵輪掛靠高雄港，高雄市海洋局針對團客、自由行不同旅遊型態，各備妥4條參考遊程，也助店家標示國際語言、建置多元支付，讓旅客飽覽港都之美。

自2021年5月國內唯一營運的國際郵輪因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發被預防性停航；今年3月將有國際郵輪重返台灣市場，3月6日更是疫後首次迎接威士特丹、七海探險雙郵輪同時掛靠高雄港。

為迎接各國郵輪旅客，高雄市政府海洋局今天表示，已針對團客與散客不同旅遊型態，各規劃4條不同遊程，供郵輪乘客上岸後觀光參考，並提供旅遊諮詢翻譯服務，包含在郵輪碼頭服務櫃台安排精通外語的接待人員，供旅客諮詢、協助規劃岸上旅遊路線，助旅客節省規劃時間，立刻投入觀光。

其中，團客行程有「高雄城市魅力、北高山珍行、海海人生遊、高雄果真香」，分別探訪左營舊城、深入茂林山區，到永安等漁港漁會享受港都海味、體驗抱石斑魚，或至旗山一帶體休閒農場體驗採果樂趣。

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自由行旅客則依捷運、輕軌、公車、Ubike等大眾運輸工具，規劃「魅力市射、時光機搭乘遊、藝遊未盡、港都潮旅」4條遊程，走訪圖書館總館、愛河、駁二藝術特區、旗津老街等高雄經典景點，到鹽埕享用地方美食，或到高雄歷史博物館、眷村文化園區等尋訪港都歷史。

此外，也輔導梓官區漁會、安心石斑故事館、舊振南漢餅文化館、原鄉緣紙傘文化村及城市部落等店家，完成國際語言標示、建置多元支付環境，消弭語言隔閡及貨幣兌換造成的消費困擾，讓旅客依自身需求，以最親切易懂方式閱覽高雄之美，也助在地各行各業享有郵輪產業帶來豐沛觀光商機（編輯：孫承武）。1120210