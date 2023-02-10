更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

疫後迎國際郵輪旅客 高市規劃遊程飽覽港都之美

2023/2/10 15:30（2/10 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為迎接3月6日疫情後首次雙郵輪掛靠高雄港，高雄市海洋局就團客、自由行不同旅遊型態，各備妥4條參考遊程，包含到「安心石斑故事館」體驗抱石斑魚等，讓旅客飽覽港都之美。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
為迎接3月6日疫情後首次雙郵輪掛靠高雄港，高雄市海洋局就團客、自由行不同旅遊型態，各備妥4條參考遊程，包含到「安心石斑故事館」體驗抱石斑魚等，讓旅客飽覽港都之美。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄10日電）為迎接3月6日疫情後首次雙郵輪掛靠高雄港，高雄市海洋局針對團客、自由行不同旅遊型態，各備妥4條參考遊程，也助店家標示國際語言、建置多元支付，讓旅客飽覽港都之美。

自2021年5月國內唯一營運的國際郵輪因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發被預防性停航；今年3月將有國際郵輪重返台灣市場，3月6日更是疫後首次迎接威士特丹、七海探險雙郵輪同時掛靠高雄港。

為迎接各國郵輪旅客，高雄市政府海洋局今天表示，已針對團客與散客不同旅遊型態，各規劃4條不同遊程，供郵輪乘客上岸後觀光參考，並提供旅遊諮詢翻譯服務，包含在郵輪碼頭服務櫃台安排精通外語的接待人員，供旅客諮詢、協助規劃岸上旅遊路線，助旅客節省規劃時間，立刻投入觀光。

其中，團客行程有「高雄城市魅力、北高山珍行、海海人生遊、高雄果真香」，分別探訪左營舊城、深入茂林山區，到永安等漁港漁會享受港都海味、體驗抱石斑魚，或至旗山一帶體休閒農場體驗採果樂趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

自由行旅客則依捷運、輕軌、公車、Ubike等大眾運輸工具，規劃「魅力市射、時光機搭乘遊、藝遊未盡、港都潮旅」4條遊程，走訪圖書館總館、愛河、駁二藝術特區、旗津老街等高雄經典景點，到鹽埕享用地方美食，或到高雄歷史博物館、眷村文化園區等尋訪港都歷史。

此外，也輔導梓官區漁會、安心石斑故事館、舊振南漢餅文化館、原鄉緣紙傘文化村及城市部落等店家，完成國際語言標示、建置多元支付環境，消弭語言隔閡及貨幣兌換造成的消費困擾，讓旅客依自身需求，以最親切易懂方式閱覽高雄之美，也助在地各行各業享有郵輪產業帶來豐沛觀光商機（編輯：孫承武）。1120210

#高雄市海洋局
#國際郵輪
#COVID-19
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族