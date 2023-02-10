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基層藥局抗生素缺貨 食藥署：下週起陸續鋪貨

2023/2/10 15:52
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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）第一線抗生素「安蒙西林」近期發生缺藥問題，衛福部食藥署今天說，春節連假長達10天，加上呼吸道疾病患者增加、優先配送醫療院所，導致基層藥局近期缺藥，預計下週陸續鋪貨。

根據聯合報今天報導，基層藥局近期發生第一線抗生素「安蒙西林」（Amoxicillin）缺貨問題。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長楊博文下午接受媒體電訪指出，根據衛福部健保署統計，110年安蒙西林的健保用量，250毫克約1000多萬顆、500毫克約2600萬顆，平均每個月用量為300多萬顆；目前領有安蒙西林的藥證有8張。

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楊博文表示，去年12月時就偵測到今年呼吸道疾病會增加，已委請藥廠要提高生產量，現在每個月安蒙西林的產量平均可以到1000萬到1200萬顆，因春節期間藥廠暫停生產藥物，年後開工產製約需2到3週時間，且不會把所有產量都只用在生產抗生素。

楊博文說，安蒙西林在基層藥局缺藥，主要有3大原因，呼吸道疾病患者增加、碰上連續10天春節、藥廠配送藥物以醫療院所為優先，才導致基層藥局近期缺藥，但下週起就會開始鋪貨到基層藥局。（編輯：管中維）1120210

#楊博文
#安蒙西林
#聯合報
楊博文
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