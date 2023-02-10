環保署擬修法課徵資源循環促進費 增進減碳效益

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）環保署長張子敬今天表示，氣候變遷因應法已立法通過，盼今年調整為環境部以利業務推動，並擬修正廢清法，由環保署課徵「資源循環促進費」，推進資源循環利用，增進減碳效益。

行政院環境保護署對媒體發布重點業務說明，廢棄物管理處處長暨資源循環辦公室主任賴瑩瑩說，修法內容將針對事業廢棄物不具穩定回收再利用價值、再利用缺乏市場競爭力，或是具備資源循環利用必要性時，公告為應回收廢棄物（循環物），由環保署執法，向產源業者課徵「資源循環促進費」，補貼給最終使用業者，促進資源循環效益。

賴瑩瑩指出，課徵對象主要是產生爐渣、污泥的業者。實務運作面，她舉例，像是某工廠產出的污泥，須經處理，才可作為道路築填工程使用的粒料運用，修法後將由環保署向製程產生污泥的工廠收取「資源循環促進費」，環保署會建立聯單機制管理，以確保實務上各階段的業者落實循環運用規定。

賴瑩瑩補充，原本污泥都是送掩埋場處理，但是掩埋場愈來愈少，現在可處理成粒料運用，但也可能被誤用，例如原應用在管溝工程上，卻拿去填地；未來由環保署課徵費用後補貼給末端業者使用，可增進業者使用循環資源的意願，並可避免現況由業者給下游廠商處理費後，卻不知有沒有做好處理，甚至可能棄置的弊病發生。

張子敬說，氣候變遷因應法三讀通過，很多業務需要推展，包括盤查、登錄、收費、交易等都需要建立制度以利推行，雖然環保署氣候變遷辦公室已針對業務進行人員調整，約計40多人，他希望組改能擴充到120餘人，並期盼今年底前完成組改，調整為環境部。

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張子敬並說，環保署將推動廢棄物清理法修正，將原本以廢棄物管理觀點進行管理的作法，調整成從資源循環利用的觀點進行管理；原管理觀點是怕業者亂倒廢棄物，現在調整為有利於形成資源循環利用時，就不要用那麼負面的手段管理及限制，因為促進資源循環利用也是因應氣候變遷的重要減碳措施。

環保署補充，目前廢清法修正草案尚待草擬，將明定資源物定義，擴大資源範疇促進循環利用，例如半導體業使用過的廢硫酸，可降階給其他工業類別的工廠使用，也可純化再回歸半導體業使用，相關產業的資源循環鏈結龐雜，需要一一盤點規劃。（編輯：管中維）1120210