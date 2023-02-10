228假期國5必塞 高公局估行車時間平日5至7倍

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）今年228和平紀念日假期從2月25至28日，交通部高速公路局今天表示，國道5號一定會塞車，預估行車時間平日5至7倍。

高公局發布新聞稿，研判228連假期間，國5將湧現往東部的旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵。

高公局將於228假期中實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，高公局於國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局依大數據資料研判，國5於288假期易塞車時段及路段，車速將低於時速40公里，行車時間為平常的5至7倍，包括：連假前一天上午9時起至晚間12時、連假首日清晨5時至下午4時、第2天清晨6時至下午3時南向南港系統至頭城、第2天上午11時至晚間12時、第3天上午10時至晚間12時及收假日上午9時至晚間8時北向宜蘭至坪林路段。

高公局建議用路人，可在國5易塞車時段改駛替代道路，南向走台9線或106乙，北向走台9線，避開壅塞車潮。

高公局說，用路人若仍有開車行駛國5需求，要留意相關管制措施，連假首日0時至中午12時、第2天清晨5時至中午12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉，連假第3、4天下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。（編輯：管中維）1120210