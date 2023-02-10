不當拍攝危及鳥類生命 陳吉仲籲改變過時手法

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）賞鳥受不少民眾喜愛，但不當拍鳥行為嚴重危及鳥類生命。農委會主委陳吉仲今天說，將加強查緝，從源頭防堵騷擾或虐待野生動物情事，籲改變籠拍、巢拍、誘拍等過時拍攝手法。

賞鳥、尋鳥、拍鳥是許多民眾接觸自然生態的第一步，更是無數愛鳥人士的樂趣，但過去需機運及長時間守候才得以拍攝到的美麗或珍稀鳥類照片，因部分不肖拍鳥人士的扭曲心態，近幾年來演變成罔顧生態保育、攝影倫理的不當拍鳥行為。

台灣動物社會研究會與民進黨立委林淑芬8日在立法院中興大樓共同召開記者會，檢舉多處場所涉及鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」的不當行為，傷害鳥類及生態保育。當時農委會回應，加強查緝，今年也會啟動計畫訂定生態攝影倫理指引，遏止歪風。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天在臉書（Facebook）發文指出，不當拍鳥除凸顯部分人士「追求虛榮而將鳥類視為道具」，缺乏尊重生命的拍攝文化外，有時也會涉及到「非法進口」、「非法獵捕」、「不當動物展演」等問題。

陳吉仲表示，為了保護動物安全，也避免境外動物疫病傳入，會加強查緝走私活動物的工作，防堵走私動物違法輸入，同時也會加強野生動物活動熱區的非法獵捕案件查緝工作，從源頭防止騷擾或虐待保育類野生動物的情事發生。

此外，陳吉仲強調，會與地方政府合作，針對不當飼養及展演等動物福利問題來查察。

陳吉仲在發文最後向各界喊話，單靠再多的法律，都難以嚇阻因著人類欲望而蔓生的不當行為，最重要的是需要大家一起來改變這種過時的拍攝文化，「真正的愛鳥，就是讓鳥類在牠們的棲息環境中生活」。（編輯：管中維）1120210