中興大學碩士班報考人數成長 增幅2成8

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中興大學11日表示，今年碩士班693個入學名額，共吸引9335人報名，報名人數比去年增加2023人，增加幅度達28%，居各大學之冠。（中興大學提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）國內各大學碩士班考試2月陸續登場，中興大學今天表示，今年693個入學名額，共吸引9335人報名，報名人數比去年增加2023人，增加幅度達28%，居各大學之冠。

中興大學發布新聞稿指出，今年碩士班筆試10日分別在台中、台北舉辦，今年693個入學名額，共吸引9335人報名，報名人數比去年增加2023人。相較於部分頂尖大學報名人數減少，中興大學逆勢成長，增加幅度達28%，居各大學之冠。

興大教務長梁振儒表示，與去年相較，中興大學今年報名人數增加前3名的學院，分別為管理學院、工學院及電機資訊學院；其中，增加人數前5名的系所，分別是電機工程學系增加601人、財務金融學系增加356人、機械工程學系增加264人，化學工程學系增加234人、資訊管理學系增加191人。

興大校長薛富盛指出，去年只開放2個學院可以在台北考試，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情較和緩，學校全面開放考生可選擇台北、台中考場，方便考生報考。

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薛富盛表示，興大112年獲分配AI、半導體、機械領域擴充名額，以及資訊安全外加名額合計136名，都有助提升學生的報考意願。此外，興大配合國家政策，去年新成立醫學院及學士後醫學系，並且承接國家活化中興新村的重大任務，成立南投分部，都使學校能見度大為提升。

多名報考的考生表示，同學間多數認為興大近年在重點發展領域與產界合作密切，且位處中部，配合中部科技走廊產業趨勢，深具發展潛力，是吸引他們前來報考的原因。（編輯：謝雅竹）1120211