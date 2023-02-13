綿羊遭員工不當對待？清境農場：誤食塑膠袋救命

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）清境農場一隻綿羊誤食塑膠袋，工作人員見狀緊急處置取出，但因動作大，有遊客誤認不當對待動物，清境農場今天表示，已教育工作人員以友善、細膩手法執行。

有遊客日前到南投縣仁愛鄉清境農場遊玩，看見工作人員正處置誤食異物的綿羊並錄製影片上傳網路，影片可見一名男性工作人員抓住綿羊後腿，再坐羊隻身上處置，但綿羊仍抵抗，這名人員再抓起綿羊反摔，綿羊背部著地後，壓著綿羊扳開嘴巴。

對此，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天說明表示，有關遊客在清境農場青青草原拍攝「吃了不該吃的東西」影片，質疑不當對待羊隻情形，經查影片是今年2月9日，當時綿羊下班集結，員工為制止綿羊搶食及誤食異物，緊急控制羊隻、排除異物。

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清境農場表示，由於人員動作過大，遊客誤以為不當對待動物，造成大眾觀感不佳深感抱歉，針對此案已進行內部檢討與修正作業程序，同時教育工作人員若遇突發狀況應請其他人員相互協助，以友善、細膩手法執行，以確保動物福祉，同時宣導遊客勿攜帶食物入園，避免綿羊搶食、誤食異物。

網友紛紛留言力挺清境農場表示「明明就是救綿羊，謝謝辛苦的工作人員」、「可能有些遊客覺得該友善動物和輕柔，但照顧者才知道真實後果和情況多緊急，且羊隻力氣遠大於人類，只能用技巧牽制」、「不當對待綿羊的遊客應該不少，只是沒拍照錄影而已」。（編輯：郭諭儒）1120213