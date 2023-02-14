強冷空氣影響氣溫偏低 中部以北東半部局部雨

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（中央社台北14日電）中央氣象局表示，今天強冷空氣影響，氣溫偏低，北部局部地區有攝氏10度以下氣溫發生的機率；隨著華南雲雨區東移，各地雲量增加，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區容易有降雨情形出現。

氣象局表示，今天強冷空氣影響，氣溫偏低，北台灣高溫只有15、16度，台中到台南、花東地區高溫19到23度，高屏地區稍微溫暖一些，高溫仍有25到27度，而入夜後中部以北及宜蘭低溫11到13度，南部及花東低溫14到16度，特別提醒北部局部地區有10度以下氣溫發生的機率，提醒留意氣溫變化，務必做好保暖工作。

天氣方面，隨著華南雲雨區東移，各地雲量增加，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區容易有降雨情形出現，外出活動記得攜帶雨具備用。

氣象局提醒，東北風增強，今晚起桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，前往海邊活動特別注意安全。（編輯：陳政偉）1120214