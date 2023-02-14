高鐵繳近9億平穩基金 鐵道局追逾4千萬利息

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（中央社記汪淑芬台北14日電）台灣高鐵公司依規定應於2021年繳交新台幣8.86億元平穩基金至交通部專戶，交通部鐵道局催繳多次，去年底終於入帳；不過，鐵道局將依合約追討4000多萬元利息。

鐵道局發言人楊正君今天告訴媒體，台灣高鐵應在2021年10月繳納8.86億元的平穩基金，鐵道局多次催繳，去年底已入帳。

不過，楊正君說，因台灣高鐵延遲繳納，鐵道局依合約規定，須再加收5%利息，約4400多萬元，農曆春節前已去文向台灣高鐵說明。

台灣高鐵表示，正依合約精神續行溝通，並研議後續處理方式。

政府協助台灣高鐵於2015年財務改革，政府同意台灣高鐵特許期從35年延長至70年，並取消原本依稅前盈餘提撥10%回饋金的做法，同時建立平穩基金制度，當年度台灣高鐵稅後淨利超過40億元、未達45億元，提撥超過部分的5成為平穩基金，超過45億元則提撥超過部分的7成，平穩基金超過百億時，超出的部分則繳至交通部專戶。

台灣高鐵於2020年8月曾首次繳交約60.8億元的平穩基金至交通部專戶，2021年10月應再繳8.86億元。

台灣高鐵在去年初，曾針對平穩基金動支及票價因子優惠因素的認定，認為有爭議，盼交通部召開協調委員會，交通部則不認同。

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台灣高鐵認為，依「興建營運合約」有關平穩專戶動支方式規定，動支事由包括「票價優待或調降票價」、「辦理台灣南北高速鐵路相關建設」及「配合政府政策」等3項，台灣高鐵首次提撥60.8億元，交通部僅依「配合政府政策」一項，將專戶內的款項全額挹注鐵道發展基金，無疑形同排除另2項動支事由。

交通部曾說明，協調委員會是在合約有爭議時才召開，但平穩基金是當年高鐵財務改革時，立法院要求的附帶決議，並非合約內容，超額的平穩基金提撥至交通專戶就是國家的錢，由政府決定用途，至於票價因子優惠因素的認定，是主管機關的權責，也非合約的部分，台灣高鐵可向主管機關提出，由主管機關決定，不是召開協調委員會討論。（編輯：管中維）1120214