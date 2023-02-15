印度咖哩粉檢出致癌環氧乙烷 消基會籲檢測把關

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環氧乙烷是一級致癌物，台灣不准做為農藥、食品添加物或食品消毒。消基會15日舉行記者會公布市售食品檢測，在19件食品樣品中，有1件印度咖哩粉檢出環氧乙烷，呼籲主管機關抽驗監測全國相關產品及原物料。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月15日

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）環氧乙烷是一級致癌物，台灣不准做為農藥、食品添加物或食品消毒，但消基會今天公布市售食品檢測，1件印度咖哩粉檢出環氧乙烷，呼籲主管機關抽驗監測全國相關產品及原物料。

消費者文教基金會今天召開「環氧乙烷殘留恐危害人體健康暨食品測試結果發布」記者會，公布19件食品的環氧乙烷殘留量檢測結果。

消基會去年12月在雙北市的通路、網路商店購買並檢驗香草冰淇淋4件、果凍類（含刺槐豆膠或關華豆膠）3件、薑黃粉3件、咖哩粉3件、芝麻粉2件、亞麻籽粉1件及辣椒粉類（辣椒粉、七味粉及泡麵中辣椒包）3件。

今天公布的結果顯示，在19件食品樣品中，「仙菓牌印度咖哩粉」檢出每公斤約15.5毫克的殘留量，不符合衛生法規，也遠遠超出歐盟限量的好幾倍。

消基會檢驗長凌永健說明，國內衛福部食藥署對環氧乙烷的規範，在「農藥殘留容許量標準」中未核准作為農藥使用；此外，「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」也未准許作為食品消毒用途使用。消基會建議食藥署根據食品安全衛生管理法第15條、第44條執法。

凌永健說明，歐盟的規範是環氧乙烷作為農藥的燻蒸劑時，其容許限量為0.02到0.1ppm，在食品添加物中，環氧乙烷不可作為消毒目的使用，不論來源為何，其殘留量（環氧乙烷和2-氯乙醇的總和，以環氧乙烷表示）每公斤不得超過0.1毫克。

環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。日前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

台灣方面，2022年起，衛福部邊境檢驗發現多起含環氧乙烷的速食麵（泡麵）產品，還有知名進口冰淇淋被檢出微量環氧乙烷，遭到退運。

消基會董事長吳榮達指出，2020年9月歐盟通報進口芝麻檢出環氧乙烷，原因是供應商使用環氧乙烷作為燻蒸劑控制蟲害，要求會員國監測，截至去年底，歐盟食品和飼料快速預警系統（RASFF）上榜近900件，包含芝麻、冰品、保健食品、食品添加物（刺槐豆膠、關華豆膠）、草藥及香料（辣椒粉、薑黃粉、咖哩粉）等。

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吳榮達呼籲，政府應研議加速抽驗全國相關產品及原物料，建立檢驗結果資料庫，其次邊境檢驗應增加檢驗進口香辛料，或要求進口業者提供證明，才允許輸入。

消基會並建議各食品業者落實管理，例如刺槐豆膠、關華豆膠等是國內的合法添加物，可作為黏稠劑或乳化劑使用，但製程為低溫高壓的環境（如冰淇淋等），可能會因氣體揮發不完全導致殘留，應視適量使用。（編輯：陳清芳）1120215