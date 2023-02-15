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武陵櫻花季迎來滿開 國光客運20日起仍有空位

2023/2/15 13:01
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（中央社記者余曉涵台北15日電）武陵農場櫻花季迎來盛開，國光客運今天表示，週末的賞櫻專車開出120車次，是今年花季最高紀錄，且都已經客滿，僅20日之後還有空位。

武陵櫻花季從2月7日至28日登場，目前已迎來最盛開的時候，國光客運今天發布新聞稿表示，本週末的賞櫻專車班次已全數銷售一空，且18日及19日共開出120班次，也是今年花季的最高紀錄，平均2分鐘就有一班。

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國光客運表示，武陵農場緊接著還有河津櫻、八重櫻與富士櫻等不同品種，整體花期可延續到3月，2月20日起的賞櫻專車仍有空位。

國光客運指出，武陵賞櫻專車將持續至228連假，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場等5地點，民眾可至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台Klook、TBS台北轉運站App，以及7-11、全家、萊爾富三大超商購票。（編輯：張雅淨）1120215

#武陵
#武陵農場
#國光客運
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