更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 生活

特生中心暑期營隊超夯 4月底起開放報名

2023/2/15 18:21（2/15 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
特有生物研究保育中心15日指出，每年暑期推出的12梯次營隊由專家實境親授，總是超夯秒殺，4月底起可關注保教館臉書即時報名。中央社記者楊淑閔攝 112年2月15日
特有生物研究保育中心15日指出，每年暑期推出的12梯次營隊由專家實境親授，總是超夯秒殺，4月底起可關注保教館臉書即時報名。中央社記者楊淑閔攝 112年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北15日電）特生中心今天指出，每年暑期推出的12梯次營隊由專家實境親授，總是超夯秒殺，4月底起可關注保教館臉書即時報名。暑期各式營隊，主題圍繞在生物多樣性、里山精神、食農教育等生態、環保意識及強調體驗活動進行互動式學習。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心今天召開「跨世代的台灣生物人才培訓班」記者會，宣布每年在特生中心保育教育館臉書公布的暑期各種營隊資訊，即將在4月底、5月初陸續發布，提醒小學、中學、高中、教師們關注，把握時間報名，合計約12梯次。

特生中心副研究員王經文說，每個營隊報名活動一上保教館臉書公開，通常都是秒殺，相關課程為3天2夜，可在特生中心的生態園區跟研究員親自學習生物多樣性，費用約新台幣2000多元。

特生中心主任楊嘉棟表示，相關營隊課程舉辦，可以推廣、深化全民了解生物多樣性的重要，一起保育生物、維護生態平衡，迄今已培育3000多名環境教育種子，甚至對報名上課的學生從生活到生涯都產生影響。

他舉例，像是上過營隊的孩子，回到家後會自己洗碗、撿菜、惜食，讓父母吃驚並探究原因，其實是因為學生在營隊裡要自己清洗自己使用過的餐具，且每一餐都經過細心設計，像是提供多種食材讓孩子自己撿菜炒來吃。也有年幼孩子的王經文說，甚至讓孩子學習包粽子。

王經文並播放採訪影片揭露，有從小參加特生中心營隊的成員，就業時即選擇相關職業，現在已是台北市動物保護處的技佐。還有就讀嘉義大學植物醫學系的學生張棕程說，因為參加過特生中心的營隊課程，所以就讀植物醫學系，未來想當植物醫生貢獻所學。

特生中心有專門研究鳥類調查的助理研究員，也是因為從高中起參加特生中心營隊而選讀相關科系，進而成為特生中心的成員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王經文說，特生中心成立30年來，為了讓「生物多樣性主流化」，不僅發展出已具知名的「路殺社」公民科學平台，推廣保育動物避免路殺；針對全台多達4000多種蛾，也成立「慕光之城」公民科學平台，以及設置「台灣蛛式會社」公民科學平台研究蜘蛛。

另外針對鳥類的「e-Bird」及對象為所有生物的「iNaturalist」APP軟體的設計，則提供民眾參與生物調查，可拍照上傳後取得相關資訊了解所見生物。同時已培訓400多名解說員，還傳授農民進行田間調查，親自了解友善農業對生態保育的具體貢獻。多元推廣，就是要讓全民深植生物多樣性的觀念並付諸行動。（編輯：李亨山）1120215

#特生中心營隊
#王經文
#楊嘉棟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族