特生中心暑期營隊超夯 4月底起開放報名

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特有生物研究保育中心15日指出，每年暑期推出的12梯次營隊由專家實境親授，總是超夯秒殺，4月底起可關注保教館臉書即時報名。中央社記者楊淑閔攝 112年2月15日

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）特生中心今天指出，每年暑期推出的12梯次營隊由專家實境親授，總是超夯秒殺，4月底起可關注保教館臉書即時報名。暑期各式營隊，主題圍繞在生物多樣性、里山精神、食農教育等生態、環保意識及強調體驗活動進行互動式學習。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心今天召開「跨世代的台灣生物人才培訓班」記者會，宣布每年在特生中心保育教育館臉書公布的暑期各種營隊資訊，即將在4月底、5月初陸續發布，提醒小學、中學、高中、教師們關注，把握時間報名，合計約12梯次。

特生中心副研究員王經文說，每個營隊報名活動一上保教館臉書公開，通常都是秒殺，相關課程為3天2夜，可在特生中心的生態園區跟研究員親自學習生物多樣性，費用約新台幣2000多元。

特生中心主任楊嘉棟表示，相關營隊課程舉辦，可以推廣、深化全民了解生物多樣性的重要，一起保育生物、維護生態平衡，迄今已培育3000多名環境教育種子，甚至對報名上課的學生從生活到生涯都產生影響。

他舉例，像是上過營隊的孩子，回到家後會自己洗碗、撿菜、惜食，讓父母吃驚並探究原因，其實是因為學生在營隊裡要自己清洗自己使用過的餐具，且每一餐都經過細心設計，像是提供多種食材讓孩子自己撿菜炒來吃。也有年幼孩子的王經文說，甚至讓孩子學習包粽子。

王經文並播放採訪影片揭露，有從小參加特生中心營隊的成員，就業時即選擇相關職業，現在已是台北市動物保護處的技佐。還有就讀嘉義大學植物醫學系的學生張棕程說，因為參加過特生中心的營隊課程，所以就讀植物醫學系，未來想當植物醫生貢獻所學。

特生中心有專門研究鳥類調查的助理研究員，也是因為從高中起參加特生中心營隊而選讀相關科系，進而成為特生中心的成員。

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王經文說，特生中心成立30年來，為了讓「生物多樣性主流化」，不僅發展出已具知名的「路殺社」公民科學平台，推廣保育動物避免路殺；針對全台多達4000多種蛾，也成立「慕光之城」公民科學平台，以及設置「台灣蛛式會社」公民科學平台研究蜘蛛。

另外針對鳥類的「e-Bird」及對象為所有生物的「iNaturalist」APP軟體的設計，則提供民眾參與生物調查，可拍照上傳後取得相關資訊了解所見生物。同時已培訓400多名解說員，還傳授農民進行田間調查，親自了解友善農業對生態保育的具體貢獻。多元推廣，就是要讓全民深植生物多樣性的觀念並付諸行動。（編輯：李亨山）1120215