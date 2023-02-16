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興大攜手中榮建置大體解剖室 具數位智能操控

2023/2/16 15:41（2/16 16:41 更新）
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中興大學與台中榮總合作建置大體解剖室，16日舉行揭牌儀式，興大校長薛富盛（左5）與台中榮總院長陳適安（右5）等人出席，將可為興大後醫學系學生提供優良學習環境。（中興大學提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月16日
中興大學與台中榮總合作建置大體解剖室，16日舉行揭牌儀式，興大校長薛富盛（左5）與台中榮總院長陳適安（右5）等人出席，將可為興大後醫學系學生提供優良學習環境。（中興大學提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）國立中興大學與台中榮總合作建置大體解剖室，今天舉行揭牌儀式，將提供興大後醫學系學生實習，同時全面數位智能操控，設備規格與安全性都是世界級高規格標準。

這場揭牌儀式今天在台中榮總舉行，興大校長薛富盛、台中榮總院長陳適安及興大後醫學系學生都出席見證，首名簽署大體捐贈的興大黃姓校友也到場。

興大指出，興大2022年成立醫學院學士後醫學系，與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系等醫院合作，支援教學與臨床實習。

興大表示，陳適安更積極協助提供空間場地和共同籌措經費興建大體解剖室，並邀請中華民國解剖學學會理事長陳天華規劃世界級的解剖實驗室，為興大後醫學系學生提供優良學習環境。

薛富盛在會中表示，非常感謝陳適安傾全院之力，協助興大成立學士後醫學系，大一學生最重要的課程之一為大體解剖，台中榮總提供大體解剖實驗室的場域，結合興大投入超過5000萬元以上，購買最先進的數位化設備，採用最高規格的要求，讓師生在安全的環境下學習。

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陳適安表示，大體解剖室設在台中榮總，外科醫師可隨時協助指導學生，這些外科醫師在解剖領域有非常充足的實務經驗，相信可達到教學相長、兩相齊益的成果。

興大土木系黃姓校友成為首名簽署大體捐贈母校的校友，他指出，十分樂見母校成立醫學院，成為一所更全方位綜合性大學，但推動醫學教育需歷經千辛萬苦，簽署大體捐贈同意書，除回饋社會外，更希望能留下一個瀟灑的背影，為後代帶來一些啟發。（編輯：謝雅竹）1120216

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