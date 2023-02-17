HPV疫苗降低多種癌症風險 國健署籲完整接種

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）子宮頸癌為國內女性癌症發生率第10名，接種HPV疫苗能預防約7成罹癌風險，還能預防陰道癌等癌症，國健署今天提醒，提供國一女生公費HPV疫苗，完整接種2劑才有保護力。

根據衛生福利部國民健康署資料，子宮頸癌為國內女性癌症發生率第10名，全台每年有1300多人新確診罹患子宮頸癌，每年有600多人因子宮頸癌病逝。

國健署癌症防治組組長林莉茹今天上午在衛教記者會中簡報指出，子宮頸癌多數是感染「人類乳突病毒」（HPV）所致，接種HPV疫苗可以預防約7成罹癌風險，根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9到14歲女性接種HPV疫苗，由於性行為尚未活躍，所以預防效果較佳。

國健署長吳昭軍致詞時表示，子宮頸癌是少數可以透過疫苗預防的癌症，國健署107學年度起提供國一女學生公費HPV疫苗，當時接種率77.6%，到了110學年度接種率已達92%。

吳昭軍說，111學年度下學期已開始，HPV疫苗需要接種2劑，保護力才會完整，呼籲上學期已接種且符合資格者，都能加入校園接種計畫。

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅表指出，全球有110多國將HPV疫苗納入國家疫苗接種計劃，代表相信疫苗效果及安全性。

呂俊毅說，日本曾於2013年出現疑似和HPV疫苗相關的嚴重不良事件，俗稱「痛痛女孩」事件，日本當時決定暫不建議接種，直到2021年底已決定重啟疫苗接種計劃，並建議近年沒接種的民眾儘速補接種，呼籲符合接種資格的女性儘速接種。

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台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，以往HPV疫苗被統稱為子宮頸癌疫苗，但後來發現不僅可降低子宮頸癌風險，也能降低陰道癌、肛門癌、外陰癌、陰莖癌、口腔咽喉癌等風險。

黃建霈會後接受媒體聯訪時說，男性若接種HPV疫苗，對於預防男性疾病、減少感染也有作用，事實上男生、女生一起打，預防效果會更好，若國家財政允許，呼籲讓國中男生也接種會更好。（編輯：陳政偉）1120217